Das neue Königshaus des Schützenverein Clusorth-Bramhar/Bramhar-Meppen. Foto: Schützenverein Clusorth-Bramhar/Bramhar-Meppen

Geeste/Meppen. Am Montag konnte Jonas Krieger in einem sehr spannenden Stechen die Königswürde erwerben. Damit tritt er als neuer Schützenkönig die Nachfolge seines Vaters Bernd Krieger an.