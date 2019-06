Meppen. Nach rund 14 Monaten Bauzeit ist die Erweiterung der Helen-Keller-Schule in Meppen-Nödike im Mai abgeschlossen worden.

Landrat Reinhard Winter besichtigte gemeinsam mit Gästen aus der Politik und dem St. Vitus-Werk, der Schulleiterin Birgit Isegrei und der Kreisverwaltung die neuen Räume. Sie werden den gestiegenen Schülerzahlen und den besonderen Anforderungen der Förderschule für Schüler mit Beeinträchtigungen in der körperlichen und motorischen Entwicklung gerecht, schreibt der Landkreis Emsland in einer Pressemitteilung. „Wir haben damit eine langfristige Lösung für die Helen-Keller-Schule geschaffen“, macht Winter deutlich.



Im aktuellen Schuljahr 2018/19 werden 131 Schülerinnen und Schüler in 16 Klassen unterrichtet. „Betrachtet man die enorme Entwicklung, die die Schülerzahlen genommen haben, kann der Bestand der Schule als gesichert angesehen werden“, sagte Winter.

Container jetzt überflüssig

Die 1996 für ursprünglich 70 Schüler eingerichtete Schule wurde bereits 2001 und 2002 erweitert. „Seit Gründung der Schule haben sich die Schülerzahlen nahezu verdoppelt, was sehr für die gute Arbeit der Schule spricht", erklärte der Landrat. "In den vergangenen Jahren haben wir bereits mobile Containerklassen angemietet und Räume im Bestand einer anderen Nutzung zugeführt, um ausreichend Klassenräume vorhalten zu können." Da nur in kleinen Klassengrößen von bis zu zehn Schülern eine effektive Förderung möglich ist und die Therapieeinheiten in den Bereichen Ergo- und Physiotherapie sowie Logopädie/Sprachtherapie schulfachlich notwendig sind, stimmten die politischen Gremien des Landkreises der Schulerweiterung im September 2018 zu.

Durch den Erweiterungsbau werden die Containerklassen überflüssig. Die Raumnot findet jetzt durch vier neue allgemeine Unterrichtsräume mit angeschlossenen Kleingruppenräumen ein Ende. Die Unterrichtsräume sind mit der neuesten Generation von Smartboards ausgestattet.

Eigene Turnhalle

Weiterhin entstanden drei Therapieräume, ein Kleingruppenraum, ein Technikraum, vier Toilettenräume sowie eine Sport- und Mehrzweckhalle mit angeschlossenem Geräteraum und zwei Umkleiden. „Bisher war keine eigene Turnhalle vorhanden. Sie ist für die sportliche Betätigung der Schülerinnen und Schüler aber notwendig und so gestaltet, dass sie den besonderen Anforderungen der Förderschule entspricht“, sagt Winter.

Etwa 2,3 Mio. Euro standen für das Vorhaben zur Verfügung. Dieser Kostenrahmen wurde eingehalten. Die Helen-Keller-Schule wird in Trägerschaft des St.-Vitus-Werks geführt. Die Liegenschaften befinden sich im Kreiseigentum, womit der Landkreis Emsland für investive Maßnahmen am Gebäude verantwortlich ist.

