Meppen. Auf der Schülerwiese in Meppen steigt das große Finale: Zum Abschluss ihrer Sommertour kommen Hallo Niedersachsen, NDR 1 Niedersachsen und die NDR Online-Redaktion am Sonnabend, 17. August, nach Meppen. Stargast ist Popikone Bonnie Tyler.

Kerstin Werner und Arne-Torben Voigts moderieren das Bühnenprogramm. Beginn ist um 18 Uhr. Der Eintritt zur Open-Air-Veranstaltung ist kostenfrei.



Bonnie Tyler hat Musikgeschichte geschrieben. In den 1970er-Jahren landete die gebürtige Waliserin mit Hits wie „It’s A Heartache“, „Heaven“ und „Lost in France“ in den internationalen Charts. In den 1980er-Jahren stieg sie zu einer der erfolgreichsten Frauen der Rockmusik auf. Allein der Song „Total Eclipse Of The Heart“ verkaufte sich weltweit mehr als neun Millionen Mal.

50 Jahre auf der Bühne

In diesem Jahr feiert die Sängerin mit der markanten Stimme ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum. Außerdem erschien im März ihr neues Studio-Album „Between The Earth And The Stars“ – als Gastmusiker darauf zu hören: Rod Stewart, Barry Gibb, Cliff Richard und Francis Rossi von Status Quo.





Als weitere Live-Bands kommen The Smashing Piccadillys und die Hit Radio Show nach Meppen. Mit Gitarre, Kontrabass und Schlagzeug zelebrieren The Smashing Piccadillys Rock’n’Roll und Hillbilly-Sounds mit norddeutscher Attitüde. Dabei wird auch unsterblichen Größen wie Chuck Berry, Elvis Presley und Buddy Holly gehuldigt. Die Hit Radio Show spielt die größten Hits aus mehreren Jahrzehnten Musikgeschichte – originalgetreu in entsprechenden Kostümen. Party mit aktuellen Hits und Pop-Klassikern gibt es außerdem mit DJ Hendrik Treuse.

Große Stadtwette

Bevor Bonnie Tyler die Bühne betritt, müssen jedoch zunächst die Menschen in Meppen ran: Live im Radio gibt NDR 1 Niedersachsen am Montag vor der Veranstaltung die Stadtwette für Meppen bekannt. Ob die Lösung dieser Aufgabe gelingt, zeigt sich dann am Sommertour-Abend ab 19.30 Uhr, live auf NDR 1 Niedersachsen und im NDR Fernsehen in Hallo Niedersachsen.