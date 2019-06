Meppen. Nachdem eine Delegation des Wirtschaftsverbandes Emsland Schulen in Paraguay besucht hatte, um dort lebende deutschsprachige Schüler für eine Ausbildung im Emsland zu begeistern, haben nun die Delegationsteilnehmer mit Schulleiterin Angelina Ginter einen Gegenbesuch aus dem südamerikanischen Land empfangen.

Während eines Gespräches beim Unternehmen Boll sollte einer Pressemitteilung zufolge geprüft werden, wie eine Ausbildung junger Menschen aus Paraguay in emsländischen Betrieben umgesetzt werden könnte. „Aufgrund des Fachkräftemangels im Emsland und der Tatsache, dass junge Menschen in den ehemaligen deutschen Kolonien in Paraguay keine guten Berufsperspektiven haben, könnten alle Beteiligten von einer Ausbildung im Emsland profitieren“, ist Ulrich Boll, Vorsitzender des Wirtschaftsverbandes Emsland sicher.



Auf der Delegationsreise waren die Teilnehmer bei verschiedenen deutschen Schulen zu Gast und überrascht von der Bereitschaft der Schüler, in Deutschland eine Ausbildung zu absolvieren. „Das Projekt Ausbildung im Emsland wird von allen Beteiligten positiv gesehen und soll weiterentwickelt werden", sagte Boll.

Angelina Ginter leitet ein Bildungszentrum für Ernährung und Hauswirtschaft in Casilla des Correo. In dieser Schule werden junge Frauen in zwei oder drei Jahren im Bereich Hauswirtschaft oder Sozialassistenz ausgebildet. „Eine weiterführende Ausbildung in Deutschland schafft für die jungen Menschen eine tolle berufliche Perspektive“, war Ginter überzeugt.

Ein Drittel der Schülerinnen habe einen deutschen Pass, so dass eine Ausbildung in Deutschland kein Hindernis darstelle. Aus diesem Grund besuchte der Gast aus Paraguay das Bonifatius-Krankenhaus, das Christophorus-Werk, das Ludwig Windthorst Haus in Lingen sowie einige emsländische Unternehmen.

In einem ersten Schritt sollen die Schüler aus Paraguay nun die Möglichkeit erhalten, in emsländischen Einrichtungen zu hospitieren. „Aufgrund der kulturellen Gemeinsamkeiten und durch den Wegfall von Sprachbarrieren halten wir diesen Weg für sehr vielversprechend“, sagte Mechtild Wessling, Projektkoordinatorin beim Wirtschaftsverband.

So könnten sich die Schülerinnen aus Paraguay über die Einrichtungen im Emsland informieren und die Unternehmen sich ein Bild über die zukünftigen Auszubildenden machen. Ab 2020 sollen dann die ersten jungen Menschen aus der Schule ihre Ausbildung im Emsland starten. Bereits in diesem Jahr beginnen junge Menschen aus anderen Schulen aus Paraguay ihre Ausbildung in emsländischen Betrieben. Eine weitere Delegationsreise des Wirtschaftsverbandes Emsland in das südamerikanische Land ist ebenfalls im Sommer dieses Jahres geplant.