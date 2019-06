Meppen. Die Firma Prinz Orthopädie-Schuhtechnik in Meppen ist jetzt offiziell eröffnet worden. Die Räumlichkeiten der ehemaligen Orthopädieschuhtechnik Goldschmidt an der Haselünner Straße 27 wurden von der Orthopädieschuhmachermeisterin Elke Prinz übernommen.

