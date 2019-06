Schutz der Menschenrechte bleibt aktuell

Noch gibt es Zeitzeugen, die aus eigenem Erleben von den Verbrechen der Nationalsozialisten berichten können.

Gut, dass in Meppen Jugendliche die Chance bekommen haben, mit Überlebenden der Konzentrationslager zu sprechen. Gut ist ebenso, dass hierbei das Ludwig-Windthorst-Haus und das Windthorst-Gymnasium zusammenarbeiten. Denn der Name des Politikers mit dem Wahlkreis im Emsland steht für eine frühzeitige Warnung vor der Missachtung von Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit in Deutschland.

Ludwig Windthorst hat von der Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871 bis zu seinem Tod 1891 immer wieder die Verletzung von Grundrechten durch die Regierung und die Justiz angeprangert. Gegen die Diskriminierung von im Deutschen Reich ansässigen Polen und Juden hat er sich in vielen Reden im Reichstag eingesetzt.

Die Frage, ob Regierende für kurzfristig zu erzielende politische Vorteile grundlegende Rechte außer Kraft setzen dürfen, wird heute noch gestellt. Windthorsts Antwort war klar: „Nein“.

Die Zeitzeugen aus Polen haben erlebt, wohin es führt, wenn das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit aufgegeben wird, wenn Menschenwürde zum Fremdwort wird. Dies bietet nicht allein für die Jugendlichen Stoff zum Nachdenken.