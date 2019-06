Meppen. Fünf polnische Überlebende der Konzentrationslager haben Schülern des Meppener Windthorst-Gymnasiums geschildert, mit welchen Schrecken sie konfrontiert worden sind und wie die grausamen Erlebnisse bis heute bei ihnen nachwirken.

Einer dieser Zeitzeugen ist Józef Psiuk. Er berichtete rund 20 Schülern der zehnten Klasse von seinen schlimmen Erfahrungen, die er 1943 im Konzentrationslager Majdanek machen musste. Martin Ziemba, Lehrer am Windthorst-Gymnasium, übersetzte die Erzählungen des Polen. Als er die dramatische Situation der Deportation und die Zuständen im Konzentrationslager schilderte, war Psiuk deutlich anzusehen, dass ihn die Schrecken, die er erleben musste, bis heute nicht loslassen. Mehrfach brach seine Stimme und er musste innehalten. Psiuk suchte dabei immer wieder Blickkontakt zu den Schülern, die ihm gebannt und betroffen zuhörten.

Psiuk stammt aus einem kleinen Dorf im Osten Polens. Hier wurde er als Fünfjähriger gemeinsam mit seinen Eltern, seiner Zwillingsschwester und seiner älteren Schwester von Wehrmachtssoldaten im Zuge der „Aktion Zamość“ im Jahr 1943 mit den übrigen Einwohnern des Dorfes zusammengetrieben und in das Konzentrationslager Majdanek deportiert. „Wir kamen in Gruppen zu jeweils 120 Personen in Viehwaggons. Wir hatten keine Informationen, wo wir hingebracht werden sollten. Wir hatten kein Wasser und keine Nahrung. Keiner der Waggons hatte Fenster“, erinnerte sich der 82-Jährige. Nach einer Zwischenstation habe man sie zu einem Ort gebracht, der vollständig mit Stacheldraht umzäunt gewesen sei.

Für den damals Fünfjährigen sei es entsetzlich gewesen, als er erfahren habe, dass sie sich in einem Konzentrationslager befanden. „Wir mussten uns nach unserer Ankunft ausziehen“, so Psiuk. Wertgegenstände und Kleidungstücke wurden konfisziert. „Wir mussten nackt, mit geöffneten Mündern und erhobenen Armen an den Wachleuten vorbeigehen, um zu zeigen, dass wir nichts verstecken“, so der Rentner. „Wir wurden dann zusammen in einen Duschraum gebracht, ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht. Dann kam abwechselnd sehr heißes und eiskaltes Wasser“, sagte Psiuk.

Ein besonders grausamer Wachmann sei ihm in Erinnerung geblieben, der Häftlinge grundlos tötete. „Der Mann trug eine rote Hose, Reitstiefel und hatte eine Peitsche. Meine Mutter ermahnte mich, ihm nicht in die Augen zu schauen, wenn er an uns vorbei kam“, so der 82-Jährige. Der ständige Terror durch die Wachen, die täglichen Appelle bei jedem Wetter, der Hunger sowie die unmenschlichen Lebensbedingungen in den Baracken hätten dazu geführt, dass er schwer erkrankte. Als die nichtjüdischen Polen aus dem Lager entlassen wurden, um Zwangsarbeit zu verrichten, sei er wegen seines schlechten Gesundheitszustandes auf einen Wagen geladen worden, der die schwachen Häftlinge zurück ins Vernichtungslager bringen sollte. Seine Mutter habe ihm das Leben gerettet, indem sie ihn in einem unbeobachteten Moment aus dem Fahrzeug holte. Psiuk überlebte, weil er in ein Krankenhaus kam, wo er sechs Wochen versorgt werden konnte.

Noch heute werde er von den schlimmen Erlebnissen verfolgt. Trotzdem habe er nach dem Krieg ein gutes Leben führen können, machte Psiuk deutlich. Er wirkte gelöster, als er von den positiven Ereignissen nach dem Ende des Weltkrieges erzählte. So habe er drei Kinder und drei Enkel. Beruflich sei er erfolgreich gewesen, zunächst als Flugzeugelektroniker, später als Leiter seiner eigenen Computer-Firma. Er interessiere sich für alle technischen Dinge, besonders für Computer und das Internet. „Ohne Facebook komme ich nicht mehr aus“, scherzt der 82-Jährige.

Józef Psiuk setzt sich mit viel Engagement dafür ein, dass die Verbrechen der Nationalsozialisten nicht in Vergessenheit geraten. Er wirkt an Dokumentationen über die Vernichtungslager als Zeitzeuge mit und berichtet jungen Menschen in ganz Europa von seinen schlimmen Erlebnissen im Konzentrationslager. Den Schülern riet er, die Vergangenheit in Erinnerung zu behalten und sich darum zu bemühen, die Schrecken der NS-Diktatur aufzuarbeiten. Allerdings müssten sich die jungen Menschen nicht wegen der Verbrechen schuldig fühlen, die vor über 70 Jahren begangen wurden. „Ihr lebt heute in einer anderen Zeit, in der die Völker in Europa zusammenwachsen“, so Psiuk.

Organisiert wurde das Zeitzeugenprojekt vom Maximilian-Kolbe-Werk in Verbindung mit dem Ludwig-Windthorst-Haus in Lingen.