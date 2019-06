Meppen. Das Amtsgericht Meppen hat einen 33-Jährigen aus Haselünne zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück legte ihm fünf Straftaten zur Last.

Laut Anklage brach er im Mai des letzten Jahres, mit einem zweiten Täter, dessen Name er nicht nennen wollte, in ein Einfamilienhaus in Haselünne ein. Bei der Tat wurden sie von den Eigentümern überrascht, schlugen auf sie ein und flohen. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck im Werte von circa 20 000 Euro.

Dann wurde auf einem Campingplatz im Haselünne ein Pkw aufgebrochen, daraus eine Geldbörse mit 300 Euro Bargeld und EC Karte entwendet. Mit ihr wurde bei einer Bank erfolglos versucht, Geld abzuheben, denn man kannte die PIN-Nummer nicht. In Meppen wurde ein VW Bulli aufgebrochen und man entwendete das Portemonnaie mit 80 Euro Bargeld. Und es sind in Haselünne 250 Pfanddosen gestohlen worden, die dann in einem Geschäft gegen Bargeld eingelöst wurden.

Aufgrund von Tatortspuren konnte der Angeklagte ermittelt werden. Bei seiner Festnahme und der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde ein Fallmesser gefunden, ein verbotener Gegenstand nach dem Waffengesetz. Die Anklage wurde um einen Einbruchdiebstahl in die Wohnung des Pfarrers von Herzlake erweitert. Hier wurden 400 Euro Bargeld und einige Schreibstifte mit Aufschrift „Katholisches Pfarramt Herzlake“ entwendet. Diese Stifte fand die Polizei in der Wohnung des Angeklagten, dieser konnte allerdings nicht erklären, wie sie dorthin gelangt waren.

Beim zweiten Verhandlungstermin wurden Zeugen zum Fahrzeugaufbruch im Meppen vernommen. Eine Zeugin hatte mit ihrer Freundin zwei Personen auf einem Parkplatz an der Fürstenbergstraße beobachtet. Sie seien um die Autos herum gegangen und hätten ins Wageninnere geschaut. Nachdem die zwei sich beobachtet fühlten, hätten sie den Parkplatz verlassen und gingen über den Friedhof Richtung Markstiege. Dort habe man sie aus den Augen verloren und die Polizei gerufen.

Ein Polizeibeamter, der den Angeklagten kannte, überprüfte ihn und dessen Bruder auf dem Weg zum Parkplatz am Berufsbildungszentrum. Kurz vor der Überprüfung habe er gesehen, wie der Angeklagte einen roten Gegenstand ins Gebüsch warf. Bei der Nachsuche habe er dann einen roten Nothammer gefunden, an dem, wie sich später herausstellte, DNA Spuren des Angeklagten befanden, sagte der Polizist aus.

Nach einer Personenüberprüfung wurden die Brüder entlassen. Bei der Überprüfung des Parkplatzes am BBZ wurde dann der aufgebrochene VW Bulli gefunden, aus dem eine Geldbörse mit Bargeld entwendet worden ist. Diese fand man später, allerdings leer, in der Nähe des Nothammer-Fundortes.

Anzeige Anzeige

Der Strafregisterauszug des Angeklagten wies sechs Eintragungen auf, recht lange Freiheitsstrafen waren aufgeführt. Am Ende der Beweisaufnahme kam die Staatsanwaltschaft zu der Auffassung, dass nur zwei der sechs Straftaten nachweisbar seien.

In ihrem Plädoyer führte die Staatsanwältin aus, dass der Wohnungseinbruch im Haselünne und der Pkw-Aufbruch in Meppen anhand von Spuren, Zeugenaussagen und dem Teilgeständnis des Angeklagten bewiesen seien. Sie forderte für den Angeklagten eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten und den Einzug des aus den Diebstählen erlangten Wertes in Höhe von 9000 Euro. Der Haftbefehl gegen den Angeklagten solle bestehen bleiben.

Der Verteidiger war lediglich bereit der Argumentation zum Wohnungseinbruch zu folgen. Der Pkw- Aufbruch sei nicht nachgewiesen. Er beantragte eine Freiheitsstrafe von neun Monaten.

Das Schöffengericht folgte weitgehend dem Antrag der Staatsanwaltschaft begrenzte allerdings den Wertersatz auf 5000 Euro. Der Angeklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.