Meppen. Das Stück „Was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute“ von Jens Raschke hatte an den Berufsbildenden Schulen Meppen Premiere.

Die 16 Mitglieder der Theater AG der BBS begannen mit der Erarbeitung in den Herbstferien 2018 und probten seitdem gemeinsam mit Lydia Funke und Christopher Rohe, die die Leitung und die Inszenierung des Werks übernahmen.

Als ein renommiertes Bühnenwerk, ausgezeichnet mit dem Deutschen Jugendtheaterpreis, beweist „Was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute“, dass es Kinder und Jugendliche nicht bloß mit dem Holocaust und der Deutschen Vergangenheit konfrontiert, sondern angemessen mit einer gewissen Leichtigkeit für das schwierige Thema sensibilisiert, indem die damaligen Ereignisse mal anders, nämlich aus der Sicht von Zootieren erzählt werden.

Ein Nashorn stirbt in einem Zoo, der nur durch einen Elektrozaun getrennt direkt neben einem Konzentrationslager liegt, dem Schauplatz der Geschichte. Die anderen tierischen Bewohner sind ratlos, warum dies passierte und welche Umstände für seinen Tod verantwortlich waren.

Als dann der Neue, ein sibirischer Bär, im Zoo einzieht, ist er einer der wenigen, der sich fragt, wer die merkwürdigen, gestreiften und dünnen Wesen auf der anderen Seite des Zauns sind, was es mit dem stinkenden Rauch auf sich hat, der hin und wieder aus den Schornsteinen des benachbarten Lagers tritt und warum sich außer ihm niemand über die Zustände wundert und sie hinterfragt.

Anders als all die anderen Tiere kann der Bär nicht wegsehen, auch nicht, als ihm gedroht wird, er würde wie das Nashorn enden, wenn er seine Nase in die Angelegenheiten der „Gestiefelten“ steckt. Doch er will etwas tun und will sich einmischen, kann die Grausamkeit und die Gewalt nicht hinnehmen, ist jedoch mit dieser Einstellung unter den Zoobewohnern in der Minderheit.

Die Schauspieler der Klassen 11 bis 13 brachten die augenöffnende Botschaft des Nicht-Wegsehens darstellerisch gekonnt auf den Punkt und sorgten tatsächlich wie von der Schulleitung zu Beginn des Stücks angekündigt für „eine Reise in eine traurige Vergangenheit und Realität“.