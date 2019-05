Meppen. Der Vorsitzende des AfD-Kreisverbandes Ems-Vechte, Ansgar Schledde, ist aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Der Rücktritt kam für die Mitglieder wie auch für den übrigen Vorstand überraschend.

Wie es in einer Pressemitteilung des Kreisverbandes der Alternative für Deutschland (AfD) heißt, hatte Ansgar Schledde einen großen Rückhalt im Kreisvorstand. Man bedauere seinen Rücktritt und danke ihm für die geleistete Arbeit in den vergangenen 16 Monaten. In dieser Zeit habe sich die Zahl der Mitglieder verdoppelt. Der Kreisverband Ems-Vechte sei der am schnellsten wachsende in Niedersachsen und inzwischen der viertgrößte im Landesverband. Besonders diese Leistung rechne man Schledde hoch an. Er habe dies trotz aller Widrigkeiten in den für die AfD sehr schwierigen Landkreisen Emsland und Grafschaft vollbracht.

Die Aufgaben des Vorsitzenden werden bis auf weiteres durch die beiden Stellvertreter Andreas Sander und Danny Meiners kommissarisch weitergeführt. Der Kreisvorstand ist laut Satzung weiterhin voll handlungsfähig. Über die Einberufung eines Kreisparteitags zwecks Neuwahl eines Vorsitzenden wird der Vorstand in seiner nächsten ordentlichen Sitzung entscheiden.



Europawahl

Weiter kommentiert der Kreisverband in seiner Mitteilung das Abschneiden der AfD bei der Europawahl. Das Wahlergebnis der EU-Wahl in der Region löse zwar keine Euphorie aus, man sehe es allerdings durchaus positiv. Denn im Vergleich zu der letzten EU-Wahl im Jahr 2014 habe man sich gesteigert, und verglichen mit der Bundestagswahl 2017 konnte man, entgegen dem Bundestrend, das Ergebnis in etwa halten.