Meppen. Die neue Caritas-Geschäfts- und Beratungsstelle in Meppen ist ihrer Bestimmung übergeben worden.

Zahlreiche Ehrengäste waren dabei, als Bischof Franz-Josef Bode im Anschluss an einen Wortgottesdienst das neue Caritas-Zentrum des Emslandes eingeweiht hat und damit auch den Tag der offenen Tür einleitete.

An der Kuhstraße 42, gegenüber der Propsteikirche, ist der Gebäudekomplex errichtet worden. Bauherr war der Caritasverband für die Diözese Osnabrück. Die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 1,87 Millionen Euro. Das Bistum Osnabrück und das Deutsche Hilfswerk beteiligten sich mit je 300 000 Euro und der Landkreis Emsland sowie die Stadt Meppen mit je 200 000 Euro an den Kosten. Rund 40 Mitarbeiter der Beratungsstelle Meppen bieten dort Hilfen in der Ambulante Wohnungslosenhilfe, Schuldnerberatung, Allgemeine Soziale Beratung, Kur- und Erholungsberatung, Fachambulanz für Suchtprävention und- rehabilitation und Schulsozialarbeit. Außerdem haben unter dem neuen Dach auch das Servicecenter der Pflegedienste für Abrechnung und Controlling sowie die Geschäftsstelle mit Verwaltung des Caritasverbandes für den Landkreis Emsland einen Platz gefunden.

Bischof Bode leitete den Wortgottesdienst in der Propsteikirche mit der Blockflöte und dem Lied „Alle Vögel sind schon da“, gemeinsam mit der inklusiven Musikgruppe Solo & Tutti, ein. Danach begrüßte Moderator Ludger Abeln die Festgäste in der Kirche. „Cooler als der Bischof das macht, kann eine solche Veranstaltung gar nicht anfangen“, schmunzelte Abeln. Die Einführungsworte sprach Franz Loth, Caritasdirektor für die Diözese Osnabrück, der die Vertreter aller emsländischen Kommunen, des Landkreises Emsland, der Kirchengemeinden und der bauausführenden Firmen begrüßte. „Caritas ist ein Teil der Kirche“, so seine einführenden Worte. Man betrachte sich als ein größeres Netzwerk mit zentralem Kernpunkt für Kirchen-Institutionen. „Wir sind immer nah beim Menschen und drum auch in der Fläche vertreten. Mit unserem neuen Emsland-Zentrum zeigen wir nunmehr auch ein ganz starkes äußeres Bild“, sagte Loth.

Bischof Bode, sprach von einem „unübersehbaren Knotenpunkt für das gesamte Caritas-Netzwerk im Emsland, direkt gegenüber einer Urzelle des Glaubens“. Der neue Gebäudekomplex sei ein Haus der Zuwendung und Liebe mit einer offenen Pforte für Menschlichkeit, so der Bischof.

Die Architekten Jürgen Schwegmann und Stephanie Löning, Norbert Kuiter (Kirchengemeinde St. Vitus Meppen), Wilhelm Wolken (Krankenhaus Ludmillenstift) und Marion Feldmann (Leiterin Fachambulanz Sucht) beantworteten in der ersten Talkrunde die Fragen von Moderator Abeln. Nach dem Schillersatz: „Verbunden werden auch die Schwachen mächtig“, diskutierte Abeln in der zweiten Talkrunde mit Bischof Bode, Landrat Reinhard Winter, Meppens Bürgermeister Helmut Knurbein und Caritasdirektor Loth. „Mitten im praktischen Leben kann die Caritas natürlich auch nicht ohne ‚Silber und Gold‘ wirken“, sagte dabei der Bischof. „Denn das braucht man, um sich dem Menschen ‚umsonst‘ zuwenden zu können“. Alle Talkrundenteilnehmer lobten „das große Engagement der Caritas-Mitarbeiter“. Die „Marke Caritas“ stünde für die Liebe zu Christus und zu den Menschen, hieß es. Die Redner waren sich einig, „dass dieses Projekt hier in Meppen sowohl architektonisch als auch sinngemäß gelungen ist. Und vor allem ist alles unter einem Dach“.

Nach der Segnung der Mitarbeiter und des Gebäudes wurden im Rahmen des Tags der offenen Tür Führungen angeboten, es gab Kaffee und Kuchen sowie Getränke aus der alkoholfreien Cocktailbar. Viel Beachtung fand die Wanderausstellung „freiwillig.engagiert“.