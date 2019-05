Meppen. Einen großen Dank wollen Ursula und Hans-Ulrich Grahl aus Meppen den Menschen aussprechen, die ihnen am Dienstag in einer Notsituation im Parkhaus bei Kaufland geholfen haben.

Am Dienstagvormittag waren Hans-Ulrich Grahl und seine Frau Ursula in der Innenstadt von Meppen zum Einkaufen. Sie stellten ihr Auto in der Tiefgarage beim Kaufland ab und nutzen den Treppenaufgang bei der Sparkasse. Sie waren noch gar nicht oben angekommen, da verlor der 70-jährige das Bewusstsein und fiel zu Boden. Seine 64-jährige Frau war völlig hilflos und mit der Situation überfordert. Doch schnell waren Menschen zur Stelle, die erste Hilfe leisteten und sich um alles kümmerten.

Ersthelfer kümmern sich

Wer und wie viele es waren, konnte Ursula Grahl wegen der Aufregung nicht feststellen. "Sie haben sich um alles gekümmert", sagt die 64-jährige Meppenerin im Gespräch mit unserer Redaktion. "Der Krankenwagen war dann auch sehr schnell da und hat meinen Mann ins Krankenhaus gefahren." Sie selbst hätte den Notruf gar nicht wählen können, da keiner der beiden im Besitz eines Handys ist.

Dank an die Helfer

Da das Ehepaar bis heute nicht weiß, wer die Helfer waren, wendeten sie sich an unsere Redaktion, um allen von Herzen danken zu können. "Wir hoffen, alle auf diesem Wege zu erreichen", sagt Hans-Ulrich Grahl. Mittlerweile ginge es ihm wieder besser. Als nächstes will sich das Ehepaar selbst ein Handy zulegen, um im Notfall selbst Hilfe rufen zu können.