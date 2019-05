CDU-Kandidat muss bei Landratswahl Federn lassen

Meppen. Die ganz große Überraschung bei der Landratswahl im Emsland ist ausgeblieben. CDU-Kandidat Marc-André Burgdorf hat erwartungsgemäß im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht. Im Vergleich zu den Verlusten der CDU Emsland bei der Europawahl kann er durchaus zufrieden sein.

