Meppen. Den Sportteil lesen Kim Lea Korte und Tom Bakker als Erstes, wenn sie die Zeitung aufschlagen. Für ihre Ausbildung bei der Sparkasse Meppen ist aber ein anderes Ressort wichtiger.

Kim Lea Korte ist 20 Jahre alt und wird zur Bankkauffrau ausgebildet. Die Meppenerin hat sechs bis acht Wochen im Block Berufsschule in Papenburg.

Tom Bakker ist ein Jahr jünger als Kim Lea Korte und ist neben seiner Ausbildung zum Bankkaufmann in einem Bachelor-Studiengang an einer Akademie in Hannover sowie den Fern-Universitäten in Bonn und Dortmund eingeschrieben. Ansonsten nutzt der Aschendorfer eine Plattform im Internet, um an den Stoff für sein Studium zu kommen. Beide nehmen am Projekt „Zukunft Bilden“ teil. Sie lesen täglich die Zeitung und an exklusiven Mitmach-Aktionen teil.

Zur Sache Das Projekt „Zukunft Bilden“ „Zukunft Bilden“ ist eine Bildungsinitiative für Auszubildende, die von Firmen und Institutionen aus der Region unterstützt wird. Ein Jahr lang bekommen die Teilnehmer die „Neue Osnabrücker Zeitung“ oder eine ihrer Regionalausgaben als Abo kostenlos nach Hause geliefert und erhalten die Chance, ihr Allgemeinwissen zu verbessern. Dieses können sie beim wöchentlichen Zeitungsquiz unter Beweis stellen und tolle Preise gewinnen. Begleitveranstaltungen vervollständigen das Konzept. Weitere Informationen gibt Dorothee Lampret unter der Telefonnummer 0541 310233 oder per E-Mail an d.lampret@noz.de.

Auf die Frage, welchen Teil der Zeitung sie zuerst lesen, antworten beide wie aus der Pistole geschossen: „Den Sportteil.“ Beide sind Stadiongänger und schauen sich ab und zu die Spiele des SV Meppen an. Doch beide tragen andere Farben im Herzen: Sie die schwarz-gelben Farben von Borussia Dortmund; er das Grün des SV Werder Bremen.

Für ihre Ausbildung sind aber nicht die Zahlen wichtig, die in der Bundesliga-Tabelle stehen, sondern des Wirtschafts-Ressorts in der Zeitung. „Gerade in der Schule merkt man, dass es wichtig ist, auf dem Laufenden zu bleiben“, sagt Kim Lea Korte und hat im Speziellen den Aktienmarkt im Blick. Tom Bakker informiert sich im Wirtschaftsteil für die Anforderungen der Akademie. „Deswegen lese ich ihn detaillierter“, sagt er. Das Grundwissen eigne er sich durch das Lesen bestimmter Artikel an, berichtet er. „Vertieft wird es dann in der Akademie.“

Insgesamt 54 Auszubildende

Kim Lea Korte und Tom Bakker sind zwei von 54 Auszubildenden der Sparkasse Emsland. Insgesamt arbeiten etwa 718 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 56 Geschäftsstellen des Kreditinstituts im Emsland, das 2017 eine Bilanzsumme von rund 3,7 Milliarden Euro und ein Kreditvolumen von 2,9 Milliarden Euro erwirtschaftete.

Der Weg, den beide Auszubildende einschlagen, ist vorgezeichnet. Er wird wohl in die Sparkasse führen. Es ist zu erwarten, dass sie nicht nur im Projekt „Zukunft Bilden“ täglich die Zeitung lesen, sondern dies auch nach ihrer Ausbildung machen. Korte und Bakker erzählen, dass sie zu Hause die Zeitung in Papierform lesen. „Das ist für mich Zeitung lesen“, sagt Kim Lea Korte. So, sagt sie, lese sie die Artikel intensiver.