Meppen. Seit März ist Lena Schomakers als Migrationsberaterin für Erwachsene bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) tätig. Ihr Büro befindet sich im selben Gebäude wie das Café International in der Kirchstraße 5-6 in Meppen.

Damit ist die 23-jährige mitten im Geschehen und nah an ihren Klienten. Jetzt zieht sie Bilanz der ersten Monate ihrer Arbeit.

„Ich habe in kurzer Zeit schon viele schöne Begegnungen gehabt und gute Erfahrungen gesammelt“, sagt die gebürtige Meppenerin, die in Münster „Soziale Arbeit“ studiert und mit dem „Bachelor of Arts“ abgeschlossen hat. Im von Ilona Kors geleiteten Café trifft sie viele ihrer „Klienten“, wie es im Fachjargon ihres Berufszweigs heißt. Dazu gehören vor allem Flüchtlinge, Migranten, ganz normale EU-Bürger oder auch Arbeitsmigranten, die bereits eine neue Stelle gefunden haben. „Ich helfe ihnen bei alltäglichen Aufgaben wie bei einem Arztbesuch, dem Übersetzen von Behördenpost oder dem Ausfüllen von Anträgen, dem Anmelden der Kinder im Kindergarten, dem Erledigen der Formalitäten bei Familiennachzug und vieles mehr“, beschreibt Schomakers ihr Arbeitsfeld und ergänzt: „Hier im Café ist die Hemmschwelle bei den Hilfesuchenden niedriger. Ich setze mich zu ihnen an den Tisch und unterhalte mich mit den Leuten. Auf der Behörde im Amtszimmer verschließen sie sich eher. Hier kann ich ihnen unverfänglich meine Hilfe anbieten.“

Entlastung für viele Ehrenamtliche

Damit hilft die junge Frau nicht nur den Klienten, sondern entlastet mit ihrer Arbeit auch die vielen Ehrenamtlichen, die für die AWO tätig sind und ist auch Ansprechpartnerin für sie. „Unsere Ehrenamtlichen sind nicht etwa traurig, jetzt weniger zu tun zu haben, sondern sie freuen sich über diese Entlastung“, sagt Lilja Hübscher, die bei der AWO für den Jugendmigrationsdienst verantwortlich ist.

Auch AWO-Kreisvorstandsmitglied Georg Tranel freut sich, dass Lena Schomakers da ist: „Für uns ist das ein gewaltiger Vorteil, weil sie jeden Tag direkt vor Ort ist und sich die oft die immer wieder gleichen Sorgen der Klienten in lockerer Atmosphäre anhören kann. Das ist wichtig, weil das Vertrauen schafft.“

Schwere Schicksale

Das bestätigt auch Lena Schomakers: „Es kommen viele Klienten zu mir und sagen von sich aus, was sie bewegt. So war neulich am Tag der Arbeit ein junges syrisches Mädchen bei mir, um mir zu erzählen, dass es auch in Syrien einen Tag der Arbeit gibt und was sie an diesem Tag macht.“ Viele ihrer Klienten, besonders Flüchtlinge, haben schwere Schicksale hinter sich. Da reiche es manchmal aus, nur da zu sitzen und zuzuhören. So ganz nebenbei hat sie in den ersten Monaten ihrer Tätigkeit auch schon einige Brocken Arabisch gelernt. „Um ‚Der kleine Prinz‘ auf Arabisch zu lesen, reicht es aber noch nicht“, sagt die Migrationsberaterin lächelnd.

Befristete Stelle

Die Stelle von Lena Schomakers ist befristet. „Wir hoffen, dass es weitergeht. Sie ist jung, hat viele Pläne und gute neue Konzepte“, sagt Lilja Hübscher. Georg Tranel stimmt ihr nickend zu: „Seit sie da ist, ist sie eine wunderbare Stütze für unsere Arbeit. Sie ist jetzt schon gut ausgelastet, weil sie eine ausgesprochen qualifizierte Beratung leistet.“