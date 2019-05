Kultiges in der Region: Was ist los am Wochenende? CC-Editor öffnen

Foto: Tim Gallandi

Meppen. Im Mittelpunkt der Veranstaltungen an diesem Wochenende im mittlerem Emsland steht die Premiere von "Anatevka" auf der Waldbühne Ahmsen und das Käfertreffen am Speicherbecken in Geeste.