Osnabrück In 60 Fällen hat ein 35-jähriger Niederländer von Sommer 2017 an auf Bestellung Drogen ins Emsland geliefert. Das Landgericht verhängte gegen ihn deshalb eine Haftdauer von vier Jahren.

Ein dreiviertel Jahr lang hatte der Niederländer einen umfangreichen Drogenschmuggel über die Grenze nach Deutschland betrieben. Auf Bestellung von vier in Meppen und Lingen lebenden Drogenhändlern hatte er in der Hauptsache Weichdrogen, aber auch in kleinerer Menge harte Drogen geschmuggelt. Meist war er über die sogenannten sozialen Netzwerke kontaktiert worden, wobei ihm die Art und die Menge der benötigten Drogen mitgeteilt worden waren. Insgesamt lieferte der 35-Jährige 23 Kilogramm Marihuana, ein Kilo Ecstasy-Pillen, 250 Gramm Amphetamine und 194 Gramm Haschisch und 28,5 Gramm Kokain nach Deutschland. Der Wert der dabei eingeführten Drogen wurde mit 110 000 Euro angegeben.

Am 6. März 2018 war sein illegales Geschäftsmodell von den Ermittlungsbehörden gestoppt worden. Infolge intensiver Telefonüberwachung durch die Behörden schnappte die Falle zu und der Niederländer wurde verhaftet. Daraufhin tat er sich selbst einen großen Dienst, zog die Karte der sogenannten Kronzeugenreglung, machte detaillierte Angaben zu allen Vorwürfen und nannte dabei die Namen seiner Abnehmer. Das kam ihm jetzt im Prozess vor dem Landgericht in Osnabrück zu Gute.

„Ohne seine umfangreiche geständige Aussage wäre es schwer gewesen, den anderen ihre Schuld nachzuweisen“, erklärte die am Verfahren beteiligte Staatsanwältin. Sie verwies auf 23 Ermittlungsverfahren, die nun gegen die Mittäter geführt werden könnten. Ein als Zeuge geladener Polizeibeamter hatte hinsichtlich der Aussage jetzt vor Gericht von einem „Highlight in meiner bisherigen Tätigkeit gegen den Drogenhandel gesprochen“, ein weiterer davon, dass sich „das außergewöhnliche Aussageverhalten enorm von allem bisher Gekannten“ abhöbe.

In seiner Urteilsbegründung ging der Vorsitzende der 15. Großen Strafkammer ebenfalls auf das Geständnis des Angeklagten ein. Dieser habe „massive Aufklärungshilfe geleistet, auch wenn er jetzt außerhalb der Justizkreise deshalb sicherlich nicht gut gelitten ist“. Ohne seine Einlassung hätte das ihn erwartende Strafmaß sicherlich bei sieben bis acht Jahre gelegen, machte er deutlich.

Gleichwohl versagte die Kammer dem Angeklagten, wie es zuvor Staatsanwaltschaft und Verteidigung noch getan hatten, die Taten als minder schwere Fälle bewerten zu wollen. „Wir haben uns die Mühe gemacht, die Konsumeinheiten auszurechnen, die sich aus der Menge der eingeführten Drogen ergeben. Diese liegen bei einer Zahl von 120 000, da können wir auf keinen minder schweren Fall kommen“, hielt der Vorsitzende dem Angeklagten vor.

Mit vier Jahren Haft sei er deshalb „gut bedient“. Zusätzlich zur Haftstrafe muss der 35-Jährige den Wert des bei den Straftaten Erlangten, also seinen „Gewinn“ erstatten, den das Gericht mit 98 000 Euro bezifferte.