Meppen. Die Untersuchungen zu den ökologischen Folgen des Moorbrandes laufen mit Beginn des Frühlings an. Ziel bleibt für den Landkreis Emsland und die Politik der Ausgleich aller Schäden im Emsland – möglichst in der Tinner Dose selbst.

Das ist am Donnerstag bei einer Sitzung des Umweltausschusses im Kreishaus deutlich geworden. Baudezernent Dirk Kopmeyer stellte den aktuellen Zwischenstand vor. So ist unter anderem schon recht kurzfristig nach dem Ereignis der „Arbeitskreis zur Aufarbeitung der durch den Moorbrand entstandenen Umweltschäden“, kurz AKAUM, gegründet worden, an dem die zuständigen Stellen von Bund, Bundeswehr und WTD 91, sowie der Landkreis Emsland und weitere externe Fachleute beteiligt sind.

Kopmeyer geht davon aus, dass mit Beginn der Vegetationsperiode erste Untersuchungen eines auf zehn Jahre angelegten Monitorings starten - vorher war schlicht nichts zu sehen, weil die Natur sich noch im Winterschlaf befand, sodass nach der Sommerpause erste belastbare Ergebnisse präsentiert werden könnten. Jetzt gehe es darum zu schauen, welche Teile des Moores und des Vogelschutzgebietes wie schwer betroffen seien, welche Lebensräume in Mitleidenschaft gezogen wurden und welche Tier- und Pflanzenarten.





Erst danach könne man Pläne zum Ausgleich der Schäden entwickeln. Die Leiterin der Unteren Naturschutzbehörde Kirstin Meyer betonte allerdings, „das A und O“ bleibe aus Sicht des Landkreises die weitere Wiedervernässung jener Bereiche der Tinner Dose, die zum Teil schon vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten teilentwässert worden seien, sowie der Schutz des noch vorhandenen lebenden Hochmoores. Auch ökologischer Waldumbau oder die Impfung verbrannter Flächen mit Pflanzen aus unbeschädigten Bereichen sei denkbar.

Nach Angaben des Landkreises sind 30,9 Prozent des rund 4000 Hektar großen FFH- und Vogelschutzgebietes "Tinner- und Staverner Dose" vom Brand unterschiedlich stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Besonders folgenreich könnte das Feuer in jenen Bereichen gewirkt haben, die bislang als „Lebendes Hochmoor“ kartiert worden sind. Dazu muss man wissen, dass in ganz Deutschland praktisch kein natürliches lebendes Hochmoor mehr vorhanden ist. Von den verbliebenen 1000 Hektar dieses Lebensraumtyps in Niedersachsen befinden sich allein 169 in der Tinner Dose.





Nun hat allerdings die Bundeswehr auf Anfrage mitgeteilt, dass „die Flächensumme dieses Lebensraumtyps“ in der Tinner Dose „Aktualisierungsbedarf“ aufweise. Im Klartext: Die Ergebnisse der letzten Untersuchung des Jahres 2003 stimmen nicht oder nicht mehr. In welche Richtung die Zahlen abweichen, teilte die Bundeswehr nicht mit.

Klar sei allerdings, dass etwa 128 Hektar der bislang als besonders wertvoll erachteten 169 Hektar innerhalb der Brandfläche liegen. Eine Schädigung dieses Lebensraums lasse sich daraus aber noch nicht ableiten, da das Feuer kleinflächig unterschiedlich intensiv gewirkt habe, heißt es.

Im Auftrag der Bundeswehr werden seit 2018, also bereits vor dem Moorbrand, der Flächenumfang und die Lage der Lebensraumtypen turnusmäßig erfasst. Entsprechende Daten liegen noch nicht auswertbar vor, da die Erfassungsarbeiten durch das Feuer unterbrochen wurden.





Bei der Kartierung im Jahr 2003 waren auch 1665 Hektar als noch renaturierungsfähiges, degradiertes Hochmoor kartiert worden. 1000 Hektar davon liegen innerhalb der Brandfläche. Allerdings muss auch hier die Flächengröße den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Dirk Kopmeyer vom Landkreis Emsland erläuterte dem Ausschuss, die Menge des durch den Brand freigewordenen CO2 sei noch nicht seriös zu beziffern. Die bisher im Umlauf gebrachten Zahlen seien mehr oder weniger geraten. Erst eine Erfassung des Oberflächenprofils per Radarmessung und der Vergleich mit früheren Erfassungen werde hier belastbare Ergebnisse liefern. Man habe Bund und Land stets klar gemacht, dass auch der Klimaschaden im Emsland ausgeglichen werden müsse.

Das sahen auch die Ausschussmitglieder so. Maria Albers (CDU) war vorsichtig optimistisch, weil sich die Gespräche mit der Bundeswehr offensichtlich gut anließen. Die Forderungen aus dem seien Emsland klar formuliert. Tobias Kemper (FDP) ging das nicht weit genug. Er forderte wiederholt personelle Konsequenzen bei der WTD. Karsten Keetz (Grüne) ging die Aufarbeitung nicht schnell genug.