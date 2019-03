Meppen. Die Johannesschule und Marktkauf arbeiten jetzt partnerschaftlich zusammen. Marktleiter Fabian Bayer und Schulleiter Georg Jansen haben einen Kooperationsvertrag unterschrieben. Der Sinn des Ganzen: Möglichst praxisnah sollen die Schüler an die Berufswelt herangeführt werden.

„Wir sind dankbar, dass uns Marktkauf Praktikumsplätze zur Verfügung stellt“, sagte Schulleiter Jansen bei der Vertragsunterzeichnung in der Käseabteilung des Supermarkts. Hier wurde es dann auch gleich ernst für Schüler der Klassen 9, die sich im Unterricht für das Profil „Gesundheit und Soziales“ entschieden hatten. In der mitten im Markt aufgebauten Showküche bekamen sie von den Marktkauf-Fachkräften Stephanie Kösters und Sören Schädlich Grundkenntnisse zum Thema „Gesundes Kochen“ vermittelt –unter den kritischen Augen von Lehrerin Sylvia Brümmer-Siepker. Das war der Einstieg in ein zweiwöchiges Betriebspraktikum für Schüler der Klassen 9 und 10. Darüber hinaus bietet Marktkauf weitere Plätze für freiwillige Praktika an.

Im Vertrag sind noch weitere Punkte der Zusammenarbeit festgelegt. So wird Marktkauf an noch festzulegenden Terminen eng mit dem Wahlpflichtkurs „Hauswirtschaft“ der Johannesschule kooperieren. Zweimal im Jahr können die Schüler die Showküche nutzen. Dann wird Marktkauf im Rahmen einer Projektwoche Schüler aufnehmen und ihnen die Ausbildungsberufe im Hause vorstellen. Schließlich beabsichtigt das Unternehmen, an der jährlich stattfindenden Informationsbörse „Chance Azubi“ teilnehmen.

Was das Unternehmen für Vorteile von der vertraglich vereinbarten Zusammenarbeit hat, erläutert Marktleiter Bayer: „Für uns wird es immer schwieriger, richtig guten und gut qualifizierten Nachwuchs zu finden. Dem wollen wir entgegensteuern und die Schüler auf die Anforderungen im Unternehmensalltag vorbereiten. Dabei können sie von unserem erfahrenen Personal profitieren.“ Die Gefahr, dass die jungen Leute überfordert werden, besteht nicht. Zum einen entspricht der Vertragsinhalt den schulrechtlichen Bestimmungen und Richtlinien des Landes Niedersachsen. Zum anderen ist festgelegt, dass die Zusammenarbeit „ungezwungen“ sein soll und sich an den „jeweiligen Möglichkeiten der Beteiligten orientiert“.