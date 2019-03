Meppen. Das Amtsgericht Meppen hat ein Strafverfahren wegen schweren Einbruchdiebstahls gegen einen Haselünner in vier Fällen vorläufig eingestellt. Es will den Ausgang eines ähnlichen Prozesses vor dem Osnabrücker Landgericht abwarten.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem 35-jährigen Mann vier Straftaten zur Last gelegt. Demnach beging er in Haselünne vier Einbrüche, und zwar zwei in Heimwerkermärkte, einen in die Werkstatt des Kreisgymnasiums und einen in eine Kornbrennerei. Gestohlen wurden Werkzeuge, Kettensägen, Stromerzeuger, Gartengeräte und bei der Brennerei 106 Flaschen hochwertigen Alkohols. Der Wert der Beute betrug ca 12.000 Euro, weshalb die Staatsanwaltschaft von gewerblichem schwerem Diebstahl ausging.

Der Angeklagte leugnete die Taten und widersprach der Anklageschrift. Die Verpackungen der entwendeten Gegenstände seien zwar zum Teil in der Wohnung seiner von ihm getrennt lebenden Frau, bei der er sich aufhalte, gefunden worden, daraus könne man aber nicht schließen, dass er die Gegenstände auch gestohlen habe. Zutreffend sei allerdings, dass er sich am Vortag des Einbruchs bei der Kornbrennerei nach den Preisen für hochwertigen Alkohol erkundigt habe, da er seiner Familie in der Heimat ein Geschenk habe schicken wollen. Da ihm der Alkohol zu teuer war, habe er von einem Kauf abgesehen.

Einbruchsserie

Ein als Zeuge geladener Polizeibeamter schilderte, wie der Angeklagte in Tatverdacht geriet. Ende 2017 habe es eine ganze Serie von Einbruchdiebstählen, etwa 40, in Haselünne gegeben. Man habe Sonderstreifen gefahren, um die Täter auf frischer Tat zu erwischen, was jedoch nicht von Erfolg gekrönt war. Die Beobachtung eines Zeugen im Zusammenhang mit einen Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft in Haselünne brachte einen Hinweis auf eine Tätergruppe, bestehend aus drei Personen, die auch namentlich bekannt waren. Diese Gruppe stand auch im Fokus der Ermittler.

Mit einem Durchsuchungsbeschluss für fünf Wohnungen in Haselünne habe man diese gleichzeitig durchsucht. Dazu zählte auch die Wohnung der Ex-Frau des Angeklagten, der auch während der Durchsuchung anwesend war.

Verpackungen gefunden

In der Mülltonne im Hof habe man dann die Verpackungen von entwendeten Werkzeugen und Geräten gefunden, nicht jedoch das Diebesgut selbst. Mehrere Flaschen des entwendeten Alkohols befanden sich allerdings in der Wohnung. Die Ex-Ehefrau sagte vor der Polizei seinerzeit aus, dass ihr Ex-Mann den Alkohol mitgebracht und auch die Verpackungen in die Mülltonne im Hof gelegt habe. Tatortspuren oder andere Hinweise, die den Täter identifiziert hätten, wurden nicht gefunden.

Eine weitere Zeugin sagte aus, dass sie in der Tatnacht beobachtet habe, wie mindestens zwei Personen sich in der Brennerei aufgehalten hätten: Sie habe von ihrem Wohnzimmerfenster aus den Schein von zwei Taschenlampen beobachtet.

Anzeige Anzeige

Einschlägig vorbestraft

Das Strafregister des Angeklagten, der aus Untersuchungshaft vorgeführt wurde, wies sieben Eintragungen auf, unter anderem wegen Diebstahls. Zurzeit ist noch eine Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Osnabrück gegen ihn anhängig. Es geht um ähnliche Straftaten, für die er zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt wurde.

Der Vorsitzende Richter will im Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft zunächst den Ausgang dieses Verfahrens im Juli 2019 abwarten. Bis dahin hat er das aktuelle Verfahren vorläufig eingestellt.