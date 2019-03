Meppen. Schon seit über zehn Jahren gastiert „Die Nacht der Musicals“ im Theater. Vor rund 400 Zuschauern gab das vierköpfige Gesangs- und achtköpfige Tanzensemble auch in diesem Jahr einen Einblick in das Musicalgenre.

Mit zwei Ensembles lässt Veranstalter ASA Event die Produktion parallel im deutschsprachigen Raum touren. Stets ist dabei ein wechselndes Programm zu sehen, welches einen aktuellen Einblick in das Musicalgenre vermittelt. So sind neben neueren Produktionen, wie etwa „Aladdin“ oder „Rocky“, auch Klassiker aus den Jahren, in denen das kommerzielle Musical in Deutschland richtig Fuß gefasst hat, zu hören: „Das Phantom der Oper“ oder „Cats“ fehlten nicht. Insgesamt ein „Best of“-Programm der in Deutschland beliebten Musicals.

Weniger Bekanntes

Weniger Bekanntes hörte man leider nur an wenigen Stellen des dreieinhalbstündigen Abends. Im Laufe der Jahre hat sich die Produktion zu einer durchweg soliden Show entwickelt. So wird mittlerweile großer Wert auf hochwertige Playbacks gesetzt, die Songs in frischen Arrangements wiedergeben. Die Gesangssolisten können durchweg überzeugen: Elvira Maria Kalev, Catherin Joos, Daniel Tejeda Saenz und Timothy Martin zeigen sich in Meppen solistisch und auch im Ensemble auf hohem gesanglichem Niveau. „Memories“ aus „Cats“ wird von Kalev derart überzeugend interpretiert, dass selbst dieser zigfach gehörte Klassiker nicht langweilig daherkommt.

Playbacks

Die teils überarbeiteten Arrangements der Playbacks lassen ältere Stücke, wie beispielsweise „Jesus Christ Superstar“, im aktuellen Sound ertönen. Saenz brilliert hier mit rockiger Stimme, die bis in höchste Höhen sauber intoniert wird. Mit ausdrucksstarkem Klang weiß auch Timothy Martin zu überzeugen; einige deutsche Texte bereiten ihm jedoch phonetische Probleme. Catherin Joos meistert ihre meist poppigen Songs mit Bravour.

Gut abgestimmt

Das gut aufeinander abgestimmte Tanzensemble steht häufig auf der Bühne und sorgt mit stimmigen Choreografien für Bewegung. Im exzellenten „Hinterm Horizont“-Medley werden die pfiffigen Ideen der Choreografie besonders deutlich, wenn mit einfachsten Mitteln ein Boxring entsteht.„Die Nacht der Musicals“ war somit nicht nur unterhaltsam, sondern auch künstlerisch ansprechend.