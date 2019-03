Meppen. Das kommende Wochenende bietet den mittleren Emsländern eine breite kulturelle Auswahl. Von gutem Wein bis zu rockigem Sound oder Grafittikunst sollte für jeden etwas dabei sein.

Der Liedermacher Stephan Sulke kommt am Samstag, 23. März, um 20 Uhr ins Weinhaus Hülsmann in Meppen. Nach 2018 ist es der zweite Auftritt Sulkes im Meppener Weinhaus Hülsmann. Laut einer Pressemitteilung sei er so witzig, leicht melancholisch und verschmitzt wie zu seinen großen Zeiten in den 1970er- und 80er-Jahren. Sulke blicke heute entspannt auf sein Leben zurück und bleibe locker: Auf seinem jüngsten Album „Liebe ist nichts für Anfänger“ zeige er seine Listigkeit aufs Neue. Karten sind online unter www.theater-meppen.de sowie im Weinhaus Hülsmann, bei der Theatergemeinde Meppen, der Tourist Information Meppen und allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen der Theatergemeinde erhältlich. Weitere Informationen auch telefonisch unter 05931 153 378.

Den Sound der Siebziger erleben

Im Heimathaus Twist interpretiert die Band Purple Rising am Samstag, 23. März, die Musik von Deep Purple gekonnt im Stil der Siebziger. Scheinbar spielend meistert dabei der charismatische Frontmann Patrick Sühl den Spagat zwischen sämtlichen Deep-Purple-Sängern. Wie beim Original wird so jedes Konzert spätestens beim Welthit "Smoke on the Water" zu einem einzigartigen Erlebnis.

Karten sind online unter www.heimathaus-twist.de, per E-Mail an: vorbestellung@heimathaus-twist.com sowie bei den bekannten Meppener Vorverkaufsstellen erhältlich.

Straßenkunst für die Bahnhofsunterführung

Am ganzen Wochenende treffen sich in Meppen sechs renommierte Künstler der Urban Art-Szene am Meppener Jam. Urbane Kunst ist eine moderne Ausdrucksform, die sich verschiedener Elemente aus Graffiti, Malen, Postern und Markern bedient. Sie ist mittlerweile aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken.

Im Auftrag des Meppener Bauamtes und des Jam hat der gebürtige Ostfriese Oliver Bartelds die international bekannten Künstler AMIT2.0, Moritz GREEN, ROOKIE, TASEK und das Duo ARNDT&GRUMBOWSKI nach Meppen geladen. Diese werden in den knapp drei Tagen 26 Metallplatten mit ihrer Kunst gestalten. Die fertigen Werke zieren dann nach Abschluss der Renovierungsarbeiten die Wände der Bahnhofsunterführung. Auf diese Weise wird der dunkle Ort in ein Gesamtkunstwerk verwandelt. Besucher können den Entstehungsprozess der Bilder– von der leeren Fläche bis hin zu den fertigen und wieder überarbeiteten Werken – live verfolgen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, mit den Künstlern in Dialog zu gehen. Zum Hauptveranstaltungstag am Samstag, 23. März, wird es neben dieser spannenden Aktion noch ein umfangreiches kulinarisches und musikalisches Angebot geben.