Meppen. Nach den Fällen in Emsbüren und Lügde/Westfalen steht das Thema Kindesmissbrauch und -Misshandlung im Fokus. Um das Wohl der Kinder im Emsland zu schützen, haben die Landesschulbehörde und der Landkreis nun einen Kooperationsvertrag unterzeichnet.

Die kürzlich bekannt gewordenen Fälle haben für viel Aufsehen gesorgt – auch beim Landkreis Emsland. "Wir müssen sensible Antennen haben", fordert Landrat Reinhard Winter. Einen Schritt dahin will der Landkreis nun mit dem Kooperationsvertrag mit der Landesschulbehörde gehen. Doch was haben Schulen mit dem Kindeswohl, das hauptsächlich im Elternhaus geschützt werden sollte, zu tun? Sozialdezernentin Sigrid Kraujuttis sagt:

"Die Schulen sind mittlerweile nicht mehr nur Lernort, sondern auch Lebensort geworden"

Die Schüler verbrächten mittlerweile deutlich mehr Zeit in der Schule und Lehrer könnten so auch die Entwicklung eines Kindes gut beobachten.



Schule als Frühwarnsystem

In der Kooperation ist ein Leitfaden für Lehrer festgeschrieben, der die Anhaltspunkte zu "der Erkennung von Kindeswohlgefährdung benennt", wie Kraujuttis sagt. Außerdem seien die weiteren Schritte, die Ansprechpartner beim Jugendamt und Richtlinien zur Dokumentation der möglichen Fälle und zum Datenschutz festgelegt. Dass solch eine Kooperation sinnvoll ist, findet auch Helga Block vom Jugendamt. "Lehrer sind oft auch Vertrauensperson der Kinder und können sie so ins Gespräch nehmen. Die Schule kann ein gutes Frühwarnsystem für unsere Arbeit sein."

So läuft das Verfahren

"Was passiert, wenn etwas passiert? Das ist die Kernfrage, die hinter dem Leitfaden steht", erklärte Horst-Dieter Husemann, Leiter der Regionalabteilung der Landesschulbehörde. Nimmt ein Lehrer also Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung wahr, meldet er den möglichen Fall zunächst bei der Schulleitung und sucht das Gespräch mit den Eltern oder den Sorgeberechtigten und den Kindern. Wenn weiter keine Einsicht herrscht, wird eine Fachkraft aus öffentlichen Beratungsstellen hinzugezogen, bevor wieder ein Gesprächsangebot an die Beteiligten gemacht wird. Erst, wenn dieses erneut nicht angeboten wird, kommt das Jugendamt dazu. Anders ist der Fall bei Anzeichen für eine akute Gefährdung des Kindes. Dann kann das Jugendamt direkt eingeschaltet werden.

Dunkelziffer "anstrahlen"

Husemann sieht dieses Konzept als wichtigen Schritt. "Die Schulen sind Augen und Ohren", sagt er. Mit dem Leitfaden biete man vor allem auch Handlungssicherheit für die Lehrer. Außerdem gehe es darum, die Dunkelziffer an möglichen Gefährdungsfällen "anzustrahlen".