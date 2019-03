Meppen. Das Gastspiel „Die Analphabetin, die rechnen konnte“ des Altonaer Theaters unterhält in einem absurden Spektakel das Meppener Theaterpublikum.

Eigentlich ist es ganz einfach. Nombeko, eine südafrikanische Analphabetin, die aber umso besser rechnen kann, findet sich in Schweden wieder, hat statt zehn Kilo Antilopenfleisch eine Atombombe im Gepäck, die ursprünglich für den israelischen Geheimdienst gedacht war, trifft auf zwei Holgers, welche Brüder sind – nur zu unterscheiden aufgrund stark unterschiedlichem Intelligenzquotienten – begegnet dem schwedischen Ministerpräsidenten und sogar dem König, den Holger 2 gemeinsam mit seiner durchgeknallten Freundin Celestine zum Abdanken zwingen möchte, und besitzt einen übergroßen Rohdiamanten in der Tasche, den sie angeblich gefunden hat. Nicht zu vergessen ist die Großmutter von Celestine, die, mindestens genauso verrückt, sich als linksradikale Adelige herausstellt. Das alles reicht aus, um gemeinsam die Weltpolitik in bester Forrest-Gump-Manier auf den Kopf zu stellen.

Verstanden? Nein? Macht nichts! Logik ist nicht die Stärke des Romans „Die Analphabetin, die rechnen konnte“ von Bestsellerautor Jonas Jonasson. Und Axel Schneider, der die Bühnenfassung erstellt hat, scheint auch noch Gefallen daran zu finden, den Absurditäten durch mehr oder weniger gelungene Witze – noch etwas draufzusetzen. Man könnte, wenn man es gut mit der Geschichte meint, das Ganze als Kapitalismuskritik im Ohnsorg-Format verstehen; einer Verwechslungsgeschichte also, die unterhaltsam den Finger in die Wunde legen soll. Funktioniert so aber nicht.

Es ist aber auch egal. Das Publikum hat großen Spaß am rasanten Geschehen. Dies liegt vor allem an den gut aufgelegten Schauspielern. Allen voran, Hauptdarstellerin Lennora Esi, die mit natürlicher Ausstrahlung und exorbitantem Körpereinsatz die Herzen für sich gewinnt. Die beiden Holgers, gespielt von Dirk Hoener und Georg Münzel verbuchen die meisten Lacher, zeigen überdurchschnittliches, komödiantisches Potenzial.

Theresa Horeis, als irgendwie gegen alles seiende Zombie-Prinzessin mit Schrei-Komplex, kann nur in den seltenen zarten Momenten wirklich ihre schauspielerische Klasse unter Beweis stellen. Marion Gretchen Schmitz verblüfft mit schier unendlichen Garderobenwechseln und ebenso abwechslungsreichem Charakterdarstellungen. Ebenso viel beschäftigt sind Frank Roder und Sebastian Faust, die in der Rolle als Agenten A und B immer neue Codewörter erfinden müssen. Dabei rutscht der Humor mitunter ins Pennälerhafte. Oder wie sonst soll man Telefondialoge, wie „Pippi an Langstrumpf“ deuten?

Es ist nicht der gelungene Geniestreich, weder als Roman noch in dieser Fassung der Hamburger Theatermacher. Ja, es ist zu oft einfach nur albern. Und doch funktioniert der Abend, weil die Story Tempo besitzt und vor allem das Zusammenspiel des ausgezeichnet funktionierenden Ensembles hervorragt. Die Zuschauer jedenfalls feiern Schauspieler und Team mit lang anhaltendem und großem Beifall.