Meppen. Hallo Niedersachsen, NDR 1 Niedersachsen und die NDR Online-Redaktion kommen mit ihrer gemeinsamen Sommertour in diesem Jahr wieder in vier Orte - in diesem Jahr ist Meppen dabei.

Mitte März besichtigten Vertreter des NDR und ein Team des Event-Dienstleisters Walter System den Veranstaltungsort der Sommertour 2019 in Meppen und informierten über den aktuellen Stand der Planungen. Der Startschuss für die NDR Niedersachsen Sommertour 2019 fällt am Samstag, 27. Juli, in Weyhe, zum Finale laden die NDR Programme am Samstag, 17. August, nach Meppen ein.

„Der Aufbau der Bühne und des Umfeldes wird einen Tag vor der Veranstaltung stattfinden“, kündigt Eventdienstleister Olaf Walter an. Ebenfalls werden erste Abbaumaßnahmen auf der Schülerwiese im Anschluss an die Veranstaltungen stattfinden. „Etwa gegen Nachmittag werden wir am Sonntag die Schülerwiese verlassen und hoffentlich auf ein gelungenes Finale der Sommertour zurückblicken“, sagt Olaf Walter.

Der Startschuss für die Veranstaltung mit Live-Musik fällt am Samstagabend mit der Stadtwette. „Um 18 Uhr wird das Event eröffnet. Die zweistündige Stadtwette wird live im Rundfunk und Fernsehen vom NDR begleitet“, erklärt Redakteur Thomas Kensy vom Norddeutschen Rundfunk. Im Anschluss an die Stadtwette, die am Montag vor dem Finale der Sommertour bekannt gegeben wird, dürfen sich die Besucher auf Live-Musik großer Künstler freuen. Wer dabei in Meppen gastiert bleibt bis Mitte Mai aber noch ein Geheimnis.

Während des etwa sechsstündigen Events gehen Vertreter des NDR und Walter Systems aufgrund früherer Erfahrung von gut 10 000 Besuchern aus. „Dabei ist zu erwähnen, dass wir mit den Zahlen im Laufe der gesamten Veranstaltung rechnen. Maximal gehen wir von 6000 Personen aus, die sich gleichzeitig auf der Schülerwiese befinden“, erörtert die Event-Dienstleistungsgesellschaft. Von der höchsten Fluktuation gehen die Organisatoren gegen 20 Uhr, nach Beendigung der Stadtwette aus, danach ändere sich die Zielgruppe, erklärt Thomas Kensy.

Für die Sicherheit auf dem Gelände sorgt Securitypersonal, dass eigens von Walter Systems engagiert wird und das Hausrecht an diesem Abend erhält, sowie etwa 25 Sanitäter aus dem gesamten Kreisgebiet. Weitere Pläne und ein vollständiges Sicherheitskonzept werden Ende April feststehen.