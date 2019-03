Haren. Mit dem Titel „Kleiner Alltagsheld 2018“ darf sich seit gestern Elisa Held aus Twist-Rühlerfeld schmücken. Der Abschluss des gleichnamigen Wettbewerbs fand am Mittwochvormittag in der Sporthalle der Clemensschule in Wesuwe statt.

„Kleiner Alltagsheld 2018“ ist eine Aktion der Freiwilligenzentren- und -agenturen, der Meppener Tagespost und des Landkreises Emsland. Auf die 15-jährige Schülerin der Johannesschule Meppen als 1. Preisträgerin einigte sich die Jury, weil sie sich im Kampf gegen Kinderlähmung engagiert.

Etwa 120 Preisträger, Nominierte, Bürgermeister, Landkreisvertreter und Clemens-Schüler waren bei der Veranstaltung anwesend, die von Christian Hüser vom Freiwilligenzentrum Meppen moderiert und von Zauberkünstler Endrik Thier mit einer Showeinlage garniert wurde.

Urkundenverleihungen

Die Ehrung von Elisa Held stand am Ende einer langen Kette von Urkundenverleihungen und Preisvergaben an Schüler aus dem mittleren Emsland, die sich überdurchschnittlich ehrenamtlich sozial engagieren.

Den Anfang machten sieben Schüler der Gebrüder-Grimm-Schule in Osterbrock, die sich im vergangenen Jahr als Streitschlichter verdient gemacht hatten und von Geestes Bürgermeister Helmut Höke geehrt wurden.

Landkreis-Dezernent Michael Steffens würdigte dann das Engagement von Finnja Fischer aus Twist. Die 15-jährige ist Messdienerin, hilft Kindern eines Rehasportvereins, engagiert sich im Schwimmverein und ist bei den Twister „Mitmischern“ aktiv. „Ein so vielfältiges Engagement ist nicht selbstverständlich und muss belohnt werden“, sagte Steffens bei der Urkundenübergabe.

Einer von zwei Sonderpreisen in diesem Jahr ging an Marie Anneken, Juliane Horstmann und Mariana Rudolph von der Martinus-Oberschule in Haren. Die drei Schülerinnen widmen sich Bewohnern des Seniorenzentrums St. Martinus, um mit ihnen Gesellschaftsspiele zu spielen oder einfach zu reden und zu singen.

Sonderpreis

Dafür gab es einen von der AOK gestifteten Sonderpreis in Form von Eintrittskarten und Verzehrgutscheinen für ein Spiel der Handballmannschaft der HSG Nordhorn/Lingen „Als ich hörte, wie ihr euch für Ältere einsetzt, ging mir das Herz auf, weil das generationsübergreifend ist“, sagte AOK-Pressesprecherin Petra Menger.

Mit Fiete Kösters stand dann wieder ein Einzel-Alltagsheld im Mittelpunkt. Der achtjährige Groß Berßener sorgte dafür, dass eine verletzte, über 80-jährige Rentnerin schnelle Hilfe bekam. „Fiete ist ein kleiner Alltagsheld, der ganz Großes geleistet hat“, stellte Bürgermeister Hermann Hinrichs heraus.

„Ich habe großen Respekt davor“

Der Redaktionsleiter der Meppener Tagespost, Hermann-Josef Mammes fügte hinzu: „Fiete berührte die Herzen unserer Leser. Für uns als Zeitung gibt es nichts Schöneres, als über solche Fälle zu berichten.“

Ebenfalls für ältere Leute sind Jan Menke und Lara Menke da. Auch die beiden 13-jährigen Schüler des Gymnasium Marianum in Meppen besuchen Bewohner des Seniorenzentrums St. Martinus in Haren, um mit ihnen gemeinsam Zeit zu verbringen. Harens Bürgermeister Markus Honnigfort zeigte sich beeindruckt: „Ich habe großen Respekt davor, wenn sich Menschen in so jungem Alter für ältere Menschen einsetzen.“

Den zweiten Sonderpreis in Form einer Geldzuwendung verlieh dann Ulrich Janzen von der Volksbank an Schüler der Grundschule Hemsen, die sich seit Jahren den Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit widmen.

Artur Gaas ist ein 13-jährige Schüler der Johannesschule in Meppen und Mitglied der Ringerabteilung beim TV Meppen. Jeden Dienstag trainiert er Kinder und Jugendliche. Für Meppens Bürgermeister, Helmut Knurbein, stand fest: „Wenn sich jemand in so frühem Alter so stark engagiert wie Artur, dann ist das einen Preis wert.

Dann schlug schließlich die Stunde von Elisa Held. Ganz bescheiden nahm sie die Auszeichnung entgegen, als sie von Moderator Christian Hüser nach vorne gerufen und von Twists Bürgermeister Ernst Schmitz geehrt wurde.