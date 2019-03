Meppen. Es gab offenbar weitere Jungen, die im Bischöflichen Konvikt in Meppen in den 1960-er Jahren vom damaligen Präses sexuell missbraucht wurden. Als Folge der Berichterstattung meldeten sich Opfer, aber auch Angehörige in der Meppener Redaktion. Ein Missbrauchsfall soll sich im Internat Handrup ereignet haben.

Am 8. März 2019 berichteten wir in dem Artikel "Es war die Hölle" von einem 13-jährigen Emsländer, der über ein Jahr lang Anfang der 1960-er Jahre vom damaligen Präses im Bischöflichen Konvikt in Meppen sexuell missbraucht wurde. Rund 100 Jungen lebten im Konvikt und gingen vormittags mit anderen Kindern aus Meppen gemeinsam zum benachbarten Gymnasium für Jungen.

Die Straftaten sollen sich im großen Schlafsaal des Konvikts mit zehn Betten ereignet haben. Der inzwischen verstorbene Geistliche soll sich zwei- bis dreimal in der Woche ans Bett des Jungen gesetzt und ihn minutenlang am Penis befummelt haben. In Folge der Berichterstattung meldete sich tags darauf der 66-jährige Josef Schniers aus der Samtgemeinde Lathen. Auch er sei von dem Präses im Konvikt auf dieselbe Art und Weise sexuell missbraucht worden.



Schüler beging später Selbstmord

In einem Brief an unsere Redaktion schildern jetzt Geschwister eines Jungen aus dem südlichen Emsland, dass ihr Bruder zeitgleich mit den beiden Opfern im Konvikt Meppen war. Die Geschwister "spekulierten häufig" nach eigenen Angaben in den Folgejahren, ob ihr Bruder damals ein "Missbrauchopfer" geworden sei. Dabei konnte sich der Junge den Eltern nicht offenbaren, da diese ihm keinen Gauben geschenkt hätten. "So etwas war damals schier unmöglich", sagt ein Angehöriger.





Für die Geschwister war jedoch klar: "Er hat damals einen schweren Knacks erlitten." Auch der Junge verließ, wie die anderen beiden Opfer, in der zehnten Klasse den Konvikt und zusätzlich noch das Gymnasium (heutiges Windthorst-Gymnasium). Später häuften sich bei ihm nach der mittleren Reife persönliche und berufliche Probleme. Vor rund 30 Jahren beging der Emsländer Selbstmord. Die Geschwister glauben, die Hauptursache des Suizids könnte auf Geschehnisse im Konvikt basieren:

"Aus unserer Sicht ist es dort für unseren Bruder auch zu menschlichen Tragödien gekommen"





Anzeige Anzeige

Heinrich Feldmann schickte der Redaktion ebenfalls eine E-Mail. Der gebürtige Emsländer besuchte zuerst das Internat in Handrup (1957 bis 1959) und danach bis zum Abitur das Konvikt in Meppen. Im Grundsatz fand Feldmann als Kind "Handrup viel angenehmer als Meppen, das das ständige Gefühl der Strenge und des eingesperrt und überwacht Seins vermittelte".





Allerdings erfuhr er in Handrup sonderbare "körperliche Züchtigungen". Der inzwischen in Bayern lebende Rentner schildert konkret Ereignisse im Krankenzimmer. Abends um etwa 20 Uhr kontrollierte einer der Padres, ob er schlief. Der Junge war allein im Zimmer. "Der Bruder kam rein, drehte mich auf den Bauch, zog meine Schlafanzughose herunter und schlug grundlos mit der blanken Hand 10- bis 20-Mal auf mein nacktes Hinterteil", berichte Feldmann. Diese Misshandlung habe sich "allabendlich wiederholt". Als er wieder genesen war, verabschiedete ihn der Bruder mit viel Schokolade.

"Ich habe damals das Verhalten schon als sonderbar empfunden, aber erst nach Jahren anderen davon erzählt."





Bereits im Jahr 2010 berichteten wir, dass es sowohl körperliche als auch sexuelle Übergriffe im Internat Handrup gegeben habe. Das Internat wurde von Herz-Jesu-Priestern geleitet.





Ein anderer Konvikt-Bewohner aus der damaligen Zeit findet es gut, dass die Misshandlungen "doch noch aufgedeckt werden" und hofft, "dass andere potenzielle Täter vielleicht abgeschreckt werden".





Ein weiterer Mann, der heute im Emsland lebt, war als Kind Bewohner im Bischöflichen Konvikt in Linz am Rhein (Rheinland-Pfalz) in den 1950-er Jahren. Auch dort lebten 100 Schüler. Dabei gibt es erstaunlich viele Parallelen zu den mutmaßlichen Missbrauchfällen der Opfer im Konvikt in Meppen. Auch er wurde als 13-Jähriger in das Büro des Präses bestellt. Der Junge musste sich entblößen und wurde von dem Geistlichen am Penis befummelt. "Auch ich habe damals zu Gott gebetet, dass das endlich ein Ende haben möge." Erst als der Junge später damit drohte, alles "der Mutter Oberin" zu erzählen, ließ der Täter von ihm ab. Aber auch hier habe sich der Präses abends im Schlafsaal an anderen Kindern sexuell vergangen. Das damalige Opfer ist froh, dass das jahrzehntelange Schweigen selbst nach so langer Zeit endlich im großen Umfang gebrochen wird. Auch dieser Emsländer gibt den "klerikalen Mitwissern" eine große Teilschuld, weil sie Verbrechen vertuscht und sogar "dafür gesorgt haben, dass die pädophilen Priester an anderer Stelle ihre Verbrechen fortführen konnten".





Der Meppener Präses arbeitete nach der Konviktzeit als Priester weiter. Er leitete nach Angaben des Bistums Osnabrück als Pfarrer zuerst von 1968 bis 1980 die katholische Kirchengemeinde Hagen a.T.W. sowie von 1980 bis 1995 die St.-Isidor-Kirchengemeinde im emsländischen Osterbrock. Das Bistums führt ihn als einen von 35 "Beschuldigten" im Bistum seit 1946.

Keine weiteren Opfer

Auf Anfrage der Redaktion sagte Bistumssprecher Hermann Haarmann: "Es haben sich bei uns keine weiteren Opfer gemeldet." Dies gelte sowohl für dien Zeit des Geistlichen im Konvikt als auch für seine späteren Tätigkeiten in Hagen a.T.W. sowie Osterbrock. Gleichwohl verwies er auf die beiden unabhängigen Ansprechpartner: Für beide sei Vertraulichkeit und Verschwiegenheit sehr wichtig. Es würde zuerst mit den Opfern besprochen, wie man bei der Aufarbeitung möglicher Missbrauchsfälle weiter vorgehen soll. Ansprechpersonen für Missbrauchsopfer sind: Antonius Fahnemann, Tel. 0541 318800, und Irmgard Witschen-Hegge, Tel. 05404 2012.