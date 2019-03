Vermutlich unfreiwillig kam ein Autofahrer am Dienstagabend in Meppen in den Genuss einer "Mitfahrt" auf der Hase-Hubbrücke. Foto: Andreas Wüstefeld

Meppen. Vermutlich unfreiwillig ist ein Autofahrer am Dienstagabend in Meppen in den Genuss einer "Mitfahrt" auf der Hase-Hubbrücke gekommen. Ganz ungefährlich war die Aktion nicht.