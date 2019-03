Meppen. Die Bürgerbewegung BüM (Bürgernah Meppen) will am 26. Mai mit einem eigenen Kandidaten bei der Landratswahl am 26. Mai im Emsland antreten. Das kündigte der Meppener Georg Hennekes an.

Er selbst hatte bereits bei der Bürgermeisterwahl in Meppen am 25. Mai 2014 kandidiert und 4,84 Prozent der Stimmen erhalten. Unklar ist noch, ob Hennekes auch als Landrat kandidieren will.

Dazu heißt es in einer Pressemitteilung: "Jedoch muss das bei einem externen Kosten-Aufwand von bis zu rund 50.000 Euro gut überlegt sein." Hierin enthalten seien u.a. die Aufwendungen für Plakatwerbungen und Unterschriftensammlungen". So müsse BüM für einen unabhängigen Kandidaten 330 Unterstützungsunterschriften bis zum 8. April bei Wahlleiter Martin Gerenkamp vom Landkreis Emsland vorlegen.

Öffentliche Aktionen

BüM will am Freitag, 22. März, am „Weltwassertag“ in Lingen und Papenburg sowie am Samstag, 23. März, in Meppen jeweils in den Fußgängerzonen ab 10 Uhr für Unterschriften werben. Zudem wird es eine Informationsveranstaltung zum Thema „Motivational kompetente Mündigkeit im herausfordernden Amt als Landrat“ geben. Referent am Montag, 25. März, ab 19 Uhr im Café Täglich (Hasestraße10 ) in Meppen ist Willi Westhoff aus Warendorf.

Aus organisatorischen Gründen wird um eine

Anmeldung unter Telefon 05931 8884354 oder 0160 99104561 gebeten.











