Meppen. Das Amtsgericht Meppen hat eine Niederländerin aus Emmen zu einer Geldstrafe von 500€ verurteilt. Sie hat 2017 auf dem Oktoberfest im Funpark Meppen einem 39-jährigen Mann aus Lingen durch Tritte ins Gesicht Platzwunden und Zahnschäden zugefügt. Ein zweiter Angeklagter wurde freigesprochen.

Die Staatsanwaltschaft hielt den zwei niederländischen Angeklagten vor, auf dem Oktoberfest im Funpark Meppen am 14. Oktober 2017 gemeinsam einen am Boden liegenden 39-Jährigen aus Lingen geschlagen und getreten zu haben. Das Opfer wurde bewusstlos und zog sich eine Platzwunde am Kopf sowie einen abgebrochenen Zahn zu.

Die erste Angeklagte gab an, mit einer Gruppe Niederländer auf der Feier gewesen zu sein. Nachdem die drei Zeugen, darunter auch das Opfer, und eine weitere Person Getränke von der Gruppe ablehnten, kam es zu einer Diskussion. Der 39-jährige Lingener habe sie auf der Tanzfläche grundlos an den Haaren nach hinten gezogen, worauf sie ihn geschubst habe. Danach sei die Situation schnell eskaliert und der zweite Angeklagte sei dazwischen gegangen. Er habe aber niemanden geschlagen und auch nicht gesehen wie jemand geschlagen wurde.

Das Opfer wurde als Zeuge aufgerufen und berichtete, er sei mit seiner Frau sowie ihrem Bruder und deren Frau auf der Feier gewesen. Nachdem er und sein Schwager Getränke von der holländischen Gruppe ablehnten, sei es zu dem Streit gekommen. Er zog der Angeklagten an den Haaren, weil er die Situation schlichten und in die Mitte des Tumults kommen wollte. Danach sei er von hinten niedergeschlagen und auf dem Boden von der Angeklagten getreten worden sein. Seine Frau, eine 34-jährige Lingenerin, sagte jedoch widersprüchlich aus. Ihr Mann sei von vorne vom zweiten Angeklagten niedergeschlagen worden und dann auf dem Boden von der ersten Angeklagten getreten worden sein.

Die erste Angeklagte konnte von den Zeugen aufgrund von äußeren Auffälligkeiten definitiv wiedererkannt werden, den zweiten Angeklagten könne die Zeugin aber nicht mit hundertprozentiger Sicherheit identifizieren. Der Verteidiger argumentierte, dass an dem Abend viele junge Männer dort gewesen seien und die Zeugen den Angeklagten nicht eindeutig identifizieren könnten. Die Angeklagten sind beide nicht vorbestraft.

Das Verfahren der ersten Angeklagten wird gegen eine Geldsumme von 500€ an einen gemeinnützigen Verein vorläufig eingestellt. Der zweite Angeklagte wurde aufgrund von mangelnden Beweisen freigesprochen.