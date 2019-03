Meppen. Wincent Weiss ist ein Teenieschwarm. Wie der 26-Jährige („An Wunder“, „Feuerwerk“) damit umgeht, was die Fans von ihm bei seinem Auftritt am 21. Juni beim 1. Emsland Open Air im Sommer erwarten dürfen, und ob er sich einen handyfreien Tag vorstellen könnte, darüber spricht der Sänger im Interview mit unserer Redaktion.

Wincent, dich für ein Interview zu bekommen ist mega schwer. Ist das Zeitmanagement eine Deiner „Schwächen“?

Wer da was macht, habe ich leider nicht in der Hand (lacht). Die Interviewplanung und das Zeitmanagement macht jemand anders. Eine „Schwäche von mir“ ist das also nicht.

Mit der Zeit wird es in den nächsten Wochen nicht besser werden. Dein neues Album kommt am 29. März heraus. „Irgendwie anders“ heißt es. Was wird anders?

Wir haben bei den neuen Songs ganz viel ausprobiert. Ich denke, dass ich sehr viel persönlicher geworden bin.









Außerdem mischst du bei der sechsten Staffel der VOX-Serie „Sing meinen Song“ mit. Was ist dir besonders in Erinnerung?

Tagsüber gab es natürlich die ganzen Hintergrunddrehs und Interviews. Das Schöne waren die Abende und da etwas über die anderen Künstler zu erfahren. Für mich war das ja auch eine Riesenehre, weil ich mit Künstlern drehen durfte, die schon bekannt waren, als ich 12, 13 Jahre alt war, die durch Radio und Fernsehen schossen.









Einer, dessen Songs du dort singst, ist Johannes Oerding, Mit ihm bist du zu Gast beim 1. Emsland Open Air in Meppen. Du spielst am ersten der beiden Festivaltage. Ist das ein Vor- oder ein Nachteil?

Ich glaube, dass es keinen Vor- oder Nachteil gibt, an welchem Tag man spielt. Die Leute sollten sich einfach auf das Gesamtkonzert freuen: Mich gibt es zusammen mit Nena am ersten Tag und Johannes und Pur am zweiten.









Johannes Oerding freut sich auf das Konzert unter freiem Himmel. Open Airs hätten einen ganz besonderen Zauber. Wie empfindest du das, verglichen mit Hallenkonzerten?

Ich kann mich Johannes da nur anschließen. Jedes Konzert ist so eine kleine Klassenfahrt. Dieses Sommerfeeling und die Atmosphäre haben schon etwas Besonderes. Es wird gegrillt, es wird draußen gegessen. Man spielt bis in die Nacht hinein unter freiem Himmel, in der Abendsonne, unter dem Sternenhimmel. Das ist ein ganz anderes Flair als in einer Halle, in der man sich kaputtschwitzen kann. Open Air ist das, worauf man im Sommer am meisten hinfiebert.









Die Region dürftest du kennen. Du warst unter anderem schon in Papenburg. Sagt dir Meppen etwas?

Ich habe schon mal davon gehört, war aber noch nicht in Meppen. Ich bin gespannt, wie es ist. Ich lasse mich immer gerne überraschen, wie die Orte sind, und gehe nicht gern mit Vorurteilen, sondern ganz frei in eine neue Stadt. Wenn es eben geht, gucke ich mich vor Ort um, was die Wahrzeichen sind, wie die Leute so sind. Auf so etwas freue ich mich immer.









Bleibst du in Meppen, um den zweiten Tag des 1. Emsland Open Airs zu erleben?

Wir müssen leider weiter und müssen nachts abreisen, damit wir am anderen Morgen in der nächsten Stadt sind. Das ist meist sehr, sehr schade, weil man doch weniger von der Stadt mitbekommt, als man möchte.

Ob in Meppen oder woanders – überall begegnen dir Fans, die etwas von dir wollen. Würdest du dir manchmal wünschen, nicht erkannt irgendwo unterwegs sein zu können?

Ich bin noch nicht so lange dabei, dass Leute mich „belagern“. Belagern ist auch das falsche Wort. Klar stehen die Leute herum, warten, machen Fotos, aber dafür, für meine Fans, bin ich ja da.





"Denen, die vor der Bühne stehen, hat man all das zu verdanken, was man machen darf. Das sollte man seinen Fans als Dank zurückgeben"





Wenn du jetzt Fan wärst: Welche Musik hörst du am liebsten?

Ich komme aus der Metal-Schiene. Ich gehe gerne mal zu Konzerten, wo auch mal schwere Gitarrenmusik aufgefahren wird und wo ich denke: Wow!

Stichwort hören/zuhören. Ein Refrain deiner Lieder heißt „Lass uns leben wie ein Feuerwerk“. Was meinst du damit?

Genau. Das entstand bei einem Konzert, bei dem ich gegen eine Wand aus Handys angesungen habe. Ich habe da wirklich kein Gesicht mehr gesehen, sondern nur noch hochgehaltene Handys. Ich wollte mit dem Lied rüberbringen, dass es doch schön ist, Momente zu genießen und sie bewusst wahrzunehmen und auch mal zu schauen, wer da auf der Bühne steht. „Feuerwerk“ ist ein Song darüber, dass jeder Tag besondere Momente hat und man die genießen und feiern sollte.









Könntest du, wenn es nicht zwingend beruflich notwendig wäre, einen Tag komplett ohne Handy und Co. verbringen?

Oh ja, super gern. Wenn es beruflich nicht notwendig ist, kann das Handy gern mal einen Tag ausgeschaltet bleiben.

Man könnte es dir also wegnehmen, und du hättest keine Entzugserscheinungen?

Auf gar keinen Fall (lacht). Wenn ich 80 Mails bekomme, die mit meinem Beruf zu tun haben und ich sie nicht beantworte, gibt es natürlich Ärger. Aber wenn es um einen freien Tag geht, kann der liebend gern ohne Handy sein.









Du warst 20, als du bei „Deutschland sucht den Superstar“ teilgenommen hast, kamst unter die letzten 29, dann war Schluss. Bekannt wurdest du danach über Youtube mit deiner Coverversion „Gestört aber geil“ von „Unter meiner Haut“. Würdest du heute noch mal bei einer Castingshow teilnehmen?

In meinem jetzigen Status nicht (lacht).





Das ist schon klar. Aber wenn du nicht bekannt wärst?

Es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten, die es früher nicht gab und die man sich gut überlegen muss. Denk nur an Youtube zum Beispiel. Ich habe dann ja auch Youtube genutzt und bin dadurch entdeckt worden.

Oerding, Max Giesinger, du. Ihr seid Vertreter einer neuen Musikgeneration, die Deutsch singt. Warum?

Ich kann mich in meiner Muttersprache einfach viel besser ausdrücken. Ich kann beim Songschreiben viel persönlicher werden als in Englisch, weil ich andere Redewendungen benutzen kann. Ich möchte Musik machen, die die Leute sofort verstehen und nachempfinden können.

Triffst du dich mit den beiden ab und zu privat, wenn ihr an einem Ort seid?

Wir sind mittlerweile auch untereinander befreundet. Mit Johannes zum Beispiel treffe ich mich in Hamburg. Da gehen wir schon zusammen in eine Bar etwas trinken.









Du hast in Berlin gelebt, wohnst jetzt wieder außerhalb. Stellst du dir dein Leben auch in den nächsten Jahrzehnten in der Großstadt vor, oder zieht es dich, das Kleinstadtkind aus Eutin, auf Dauer eher in ruhigere Gefilde?

Ich habe mich immer auf dem Dorf gesehen. Seit eineinhalb Jahren habe ich das wieder zurückgedreht auf ein Dorf, wo ich auch herkomme.

Du hast mal gesagt, Familie habe einen sehr, sehr großen Stellenwert für dich. Was bedeutet sie für dich?

Es gibt nichts im Leben, das wichtiger ist als Familie. Ich pflege das, so oft es geht, besuche meine Familie regelmäßig. Gerade der Kontakt zu meiner Schwester ist ein ganz wichtiger Baustein.

Stichwort Familie. Du hast als dein „größtes Ziel“ mal genannt, Papa zu werden. Wie nah bist du deinem Ziel?

Das ist noch nicht in Planung (lacht). Aber klar, das ist irgendwann mein größter Wunsch, ja.

Die Partnerin dafür hättest du?

Nee, auch noch nicht.

Das würdest du mir jetzt auch nicht ehrlich sagen ...

Doch, ich kann das ganz ehrlich sagen: Zurzeit ist das nicht so.

Apropos Partnerin. In Meppen stehst du neben Nena auf der Bühne. Was fällt dir spontan zu ihr ein?

Ich habe Nena noch nie so richtig persönlich kennengelernt. Ich bin sehr gespannt auf sie. Sie soll ja energiemäßig auf der Bühne richtig abgehen.









Könntest du dir vorstellen, mit ihr in Meppen einen Song gemeinsam zu singen, wenn ihr die Möglichkeit hättet?

Ja, klar. Aber ich weiß gar nicht, ob sie weiß, wer ich bin. Wenn das zustande käme, sehr gerne.

Was verbindest du, ganz kurz gesagt, mit deinen Emsland-Festival-Mitstreitern: Johannes Oerding ...

Erist für mich eine Art Mentor, der mich unter seine Fittiche nimmt und mir Ratschläge gibt. Er ist ein toller Freund und super cool.

Pur ...

War natürlich ein bisschen vor meiner Zeit. Ich kenne die Jungs auch noch nicht. Deshalb ist es schade, dass ich nicht länger in Meppen bleiben kann, um auch sie mal kennenzulernen.









Du fährst gerne Skateboard. Wie groß ist die Chance, dich auf dem Brett irgendwo in Meppen zu sehen?

Die besteht auf jeden Fall. Ich habe bei Festivals immer mein Skateboard dabei. Ich drehe da oft eine halbe Stunde, um den Kopf freizubekommen. Wenn es in Meppen da etwas gibt, bringe ich es gerne mit und fahre da.

Ich schick dir nachher einen Link, wo du das kannst.

Ja, super gerne. Danke.

