Meppen/Haren. Das Amtsgericht Meppen hat einen 38-jährigen Mann aus Haren vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen. Grund dafür war ein Zeuge, der seine Aussage zurückgezogen hat.

Dem Angeklagten wurde zur Last gelegt, eine Frau zum Geschlechtsverkehr gezwungen zu haben und ihr Verletzungen an der Nase, der Stirn und am Rücken zugefügt zu haben. Zuvor sollen die beiden mit der Verlobten des Angeklagten und ihrem Sohn zusammen in einer „parkähnlichen Anlage“ Alkohol getrunken haben. Vor drei Wochen konnte die Verhandlung vor dem Schöffengericht nicht zu Ende geführt werden, weil der Hauptbelastungszeuge, der Sohn der Verlobten des Angeklagten, nicht erschienen war.

Nunmehr wurde er von der Polizei vorgeführt und machte seine Aussage. Gleich zu Beginn teilte er dem Gericht mit, dass die Aussagen, die er bei der Polizei gemacht habe, nicht der Wahrheit entsprechen. In den Aussagen auf dem Polizeirevier hatte er den Angeklagten schwer belastet. Er hatte damals ausgesagt, den Angeklagten mit der Geschädigten im Bett liegen gesehen zu haben. Der Penis des Mannes sei dabei erigiert gewesen. Vor dem Gericht widerrief er jetzt seine damalige Aussage. Er habe seinerzeit unter Schock gestanden und viel Stress gehabt.

Strafbare Falschaussage?

Auch als der Richter ihn darauf aufmerksam machte, dass zwischen dem Tatgeschehen und der letzten Vernehmung, in der er die entscheidenden Aussagen machte, eine geraume Zeit verstrichen sei, blieb er dabei. Der Zeuge führte weiter aus, dass er damals über den Angeklagten verärgert gewesen sei und er habe ihn schädigen wollen. Der Richter verwies darauf, dass eine derartige Falschaussage auch vor der Polizei strafbar sei und die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren gegen ihn einleiten könne. Der Zeuge blieb dennoch bei seiner jetzigen Version.

Auf die Frage, warum er zum ersten Termin, trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht erschienen sei, wusste der Zeuge keine plausible Erklärung zu geben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging dann der Beschluss, das er die Kosten zu tragen habe, die sein Nichterscheinen verursacht hat. Nach dieser Zeugenaussage konnte der Anklagevorwurf nicht aufrecht erhalten werden und die Staatsanwaltschaft beantragte einen Freispruch, dem schloss sich die Verteidigung und das Schöffengericht an.