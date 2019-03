Meppen. Der Meppener Ralf Keuter ist leidenschaftlicher Motorradfahrer. Außerdem reist er gerne. Nun hat er seine beiden Leidenschaften zusammengebracht und ist 75 Tage lang durch Westafrika gefahren. Zurück zuhause hat er eine Menge Geschichten und Fotos im Gepäck.

Es ist Keuters zweite große Reise auf dem Motorrad. 2017 riss er 13.000 Kilometer ab und fuhr ganz alleine durch 13 Länder in Europa. Im Oktober 2018 sollte es dann etwas exotischer werden: es geht nach Westafrika. Zusammen mit einem Freund plant der 28-jährige die Tour über Marokko, Mauretanien und den Senegal. Mit auf die Reise nimmt der Meppener nur das Nötigste. "Das Packen ist wie ein Puzzle. In der Mitte ist natürlich das Motorrad, Werkzeug, eine Kamera, Zelt, Schlafsack und ein paar Klamotten. Außen sind dann Luxusartikel wie ein Kaffeekocher", erklärt Keuter.

Zu zweit fahren die beiden Motorradfreunde erstmal bis ins italienische Genua, wo es mit der Fähre nach Marokko geht. Nach kurzer Zeit aber ist für Keuters Kumpel schon Schluss. Eine kaputte Lichtmaschine macht eine Weiterfahrt für ihn unmöglich. Ersatzteile sind in Marokko auch nicht so leicht zu beschaffen. Es trennen sich also die Wege und der Meppener ist mal wieder allein unterwegs.

Er durchfährt den relativ grünen Norden mit den großen Städten Tanger, der Hauptstadt Rabat und Casablanca und arbeitet sich weiter an der schroffen Atlantikküste entlang über Mauretanien und das Gebiet Westsahara in den Senegal.

Eine kuriose Geschichte erzählt Keuter von seiner Fahrt vom Wüstenstaat Mauretanien in den Senegal. Da es zwischen den beiden Ländern keine Straßenverbindung gibt, kämpft er sich mit seinem Motorrad durch Sand und Gestein zum Grenzübergang. Auf mauretanischer Seite kommt er zwar noch durch, der senegalesische Kollege ist aber schon im Feierabend. Keuter sitzt auf der Grenze und kommt nicht mehr weiter. Also schlägt er sein Zelt auf und kocht für sich den Grenzwärter Kaffee – der Luxusartikel macht sich also bezahlt. Am nächsten Tag nimmt ihn der Wärter mit nach Hause, wo dem Touristen ein typisch afrikanisches Gericht kredenzt wird.



Im Senegal gefällt Keuter vor allem der Süden. "Das ist ein tropisches Gebiet, dort ist alles grün, es gibt gigantische Bäume." Außerdem sieht er die Hauptstadt Dakar und "wunderschöne Sandstrände direkt am Atlantik".

Nach ein paar Tagen im Senegal macht sich Keuter wieder auf den Weg Richtung Marokko. Er will das vielseitige Land noch näher kennen lernen. Jetzt geht es Richtung Landesinnere zum Atlasgebirge. "Dort gibt es keine befestigten Straßen, alles ist aber total grün. Man kann sich da schon leicht verfahren", sagt Keuter.

Anzeige Anzeige

Und das passiert dem Meppener dann auch "Manchmal treibt mich meine Neugier eben etwas zu weit", scherzt er. Auf dem Weg in den Ort Merzouga nimmt Keuter nicht die befestigte Straße um die Berge herum, sondern sucht den Weg über die Gipfel – und verfährt sich. Langsam wird es dunkel im Atlas und dem Motorradtouristen gehen die Ideen aus, als er in einiger Entfernung einen Lieferwagen sieht. Er fährt auf und erklärt den drei Marrokanern seine Lage. Das Problem: sie sprechen nur arabisch, nicht das im Land ebenfalls übliche französisch. Also läuft die Kommunikation mit Händen und Füßen.



Schließlich rufen die drei Handwerker einen Freund an, der gebrochen Englisch spricht. Die Marrokaner nehmen Keuter mit, er fährt ihnen hinterher. Aber es ist dunkel und der Weg eng und beschwerlich.

"Der Lieferwagen ist ständig steckengeblieben und wir sind teilweise kaum vorangekommen"

Alleine als Tourist in der marrokanischen Wildnis mit drei Einheimischen – hätte das nicht auch gefährlich werden können? "Zu zweit wäre es bestimmt sicherer gewesen aber ich habe wohl das Talent in solche Situationen zu kommen", lacht Keuter. Er übernachtet letztlich bei dem Freund der drei Handwerker, der ein kleines Geschäft betreibt.



Auf seiner Reise durchfährt der Meppener auch die "endlosen Weiten" der marrokanischen und mauretanischen Wüste. Für Keuter sind das die schönsten Naturerlebnisse der Tour. Der 28-Jährige erzählt von ewig geraden Strecken und Fahrbahn querenden Kamelen. "Das ist dort so normal, wie wenn hier ein Reh über die Straße läuft", sagt er.

Außerdem probiert er aus, wie sein Motorrad mit den meterhohen Dünen in der Sahara zurechtkommt.

An vielen Stellen seiner Tour kommt Keuter mit den einheimischen Menschen in Kontakt. Ein Problem gibt es dabei aber eigentlich nie. "Die Leute freuen sich für einen, dass man so eine Tour machen kann. Neid habe ich nirgendwo erlebt", sagt er. Das ist auch etwas, das der Meppener den Menschen hier in Deutschland mitgeben will. Man begegne hier in Deutschland vielen Vorurteilen, dass es dort unsicher sei und gerade Touristen dort kritisch beäugt werden. "Deshalb habe ich mich im Zugzwang gesehen, etwas zu tun. Ich will den Menschen sagen, dass sie sich was trauen sollen. Euch will da keiner etwas böses", erklärt der 28-Jährige.