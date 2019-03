Meppen/Hamburg. Wie geht es dem kleinen Paul aus Meppen, der an einer seltenen Krankheit leidet, nach der Stammzelltransplantation? Seit sechs Wochen ist er mit seiner Mutter in einem Krankenhaus in Hamburg. Wann sie wieder nach Hause dürfen, ist noch nicht klar.

Seit dem 4. Februar ist der an der sehr seltenen Krankheit HLH (hämophagozytische Lymphohistiozytose) erkrankte Paul mit seiner Mutter Franziska Meyd im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf in Hamburg. Am 14. Februar erhielt er die dringend benötigte Stammzelltransplantation. "Paul geht es soweit gut", sagt seine Mutter im Gespräch mit unserer Redaktion. Doch wieder gesund ist der kleine Meppener noch nicht. Sein Körper habe Abstoßungsreaktionen auf die gespendeten Stammzellen gezeigt. Wegen Pauls stark geschwächten Immunsystems sei man immer noch in der Klinik.

Was ist HLH? Die hämophagozytische Lymphohistiozytose (HLH) ist eine sehr seltene, rezessiv vererbte Krankheit, die bei 80% der Patienten schon im Säuglingsalter ausbricht, jedoch auch noch bis zum Schulalter auftreten kann. Weltweit sind nur einige hundert Fälle registriert. Der genetische Defekt ist noch unklar. Infektionen können den Ausbruch oder Rezidive der Krankheit triggern. Die Krankheit ist durch eine Infiltration aller Organe durch Histiozyten und Lymphozyten charakterisiert. Bei Histiozyten, die im Knochenmark gebildet werden, handelt es sich um so genannte "Freßzellen". Sie dienen der Infektbekämpfung und der Abwehr körperfremder Substanzen. Warum genau es zu einer überschießenden Aktivierung des Immunsystems mit vermehrter Bildung dieser Zellen kommt, konnte noch nicht nachgewiesen werden. Unerkannt und unbehandelt nimmt diese Hystiozytose einen tödlichen Verlauf. Es ist anzunehmen, dass es eine hohe Dunkelziffer an Erkrankungen gibt, da die HLH unter Symptomen verläuft, die man auch bei banalen Infektionen finden kann. Oft wird die Erkrankung erst durch eine familiäre Häufung erkannt, d.h. durch die Erkrankung eines Geschwisterkindes.

Abstoßungsreaktionen

Wie lange sie noch im Krankenhaus bleiben müssen, wissen sie nicht. "Wir müssen abwarten, bis die Abstoßungsreaktionen aufhören", erklärt die Mutter. Der lange Klinikaufenthalt zehre an den Nerven. Sie fühle sich mittlerweile wie in einem Gefängnis. Viele schlaflose Nächte lägen hinter ihr. Pauls ersten und ihren 30. Geburtstag haben sie auf der Station gefeiert.

Besuch, der für etwas Abwechslung sorgen könnte, können die beiden wegen Pauls Immunschwäche und den damit verbundenen Hygienevorschriften nur sehr eingeschränkt empfangen. Deshalb darf auch Pauls Bruder nicht zu ihnen aufs Zimmer kommen. Derzeit hat Meyd aber nur einen großen Wunsch: dass der Einjährige es bald überstanden hat.



Stammzellenspende

Für den an der sehr seltenen Krankheit HLH (hämophagozytische Lymphohistiozytose) leidenden Paul wurde im Dezember des vergangenen Jahres eine Typisierungsaktion zusammen mit dem Verein Leukin in der BBS in Meppen organisiert. 669 Menschen ließen sich registrieren. Am 3. Januar folgte die erlösende Nachricht, dass ein passender Stammzellspender gefunden wurde. Wer der Spender ist und woher er kommt, muss anonym bleiben. Erst in zwei Jahren kann der Kontakt auf Wunsch von beiden Seiten hergestellt werden.