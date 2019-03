Meppen. „Das ist ja nicht ganz jugendfrei“ soll der Bariton Christian Gerhaher über die erste Mendelssohn-Einspielung des Minguet Quartetts ausgerufen haben. Er meinte wohl die exorbitant leidenschaftliche Annäherung der vier Protagonisten an ihre Werke. Gehört hatte der berühmte Sänger Felix Mendelssohn-Bartholdys „6. Streichquartett“, welches auch in Meppen auf dem Programm steht.

Und wahrlich, Primarius Ulrich Isfort , Annette Reisinger (2. Violine), Aroa Sorin (Viola) und der Cellist Matthias Diener haben nicht nur das handwerkliche Rüstzeug, um alle virtuosen Herausforderungen mühelos anzunehmen; nein, sie beweisen, dass Mendelssohns Meisterschaft nicht bereits mit dem Geniestreich des „Sommernachtstraums“ endet. Die oft und zu Unrecht als gediegene Kost betrachtete Musik des gebürtigen Hamburger Komponisten wirkt in der Interpretation der Minguets ernsthaft, wie selten zuvor gehört, und strahlt dennoch eine Frische aus, als wäre sie gerade entstanden.

Diener „quetscht“ dabei schon einmal mit dämonischer Freude den Bogen auf die Seiten seines Instruments. Isfort und Reisinger harmonieren auch in den schnellsten Passagen perfekt; und Sorin lässt auf ihrer Viola den Puls höherschlagen. Jene Modernität verblüfft, steht dem Werk aber gut. Die enorme Erfahrung im Studium zeitgenössischer Partituren hilft den Musikern dabei.

Leider haben sie an diesem Abend in Meppen keines jener Werke im Gepäck. Das mag bedauern, wer die vielfältige und großartige Musik unserer Zeit gerne hört, ist aber zu verschmerzen, da das Quartett die ganze romantische Seele mit Josef Suk und Gustav Mahler zum Glühen bringt.

Letzterer ist in einer Bearbeitung des Rückert-Liedes „Ich bin der Welt abhanden gekommen“ zu hören. In der von Reisinger arrangierten Version ist den vier Ausnahmekönnern anzumerken, dass sie etwas vom „Sängerischen“ verstehen. Ruhig, und dennoch spannungsgeladen, fließt die Musik in einem Atemzug. Atemlos wird sie dabei nicht. Das ist Streichquartett-Kunst auf ihrem höchsten Niveau.

Joseph Haydns „Streichquartett op. 77, Nr. 2“ eröffnet den Abend und ist das einzige Werk einer anderen Epoche. Beinahe unnötig, zu erwähnen, dass die Minguets sich auch hier als brillante Vertreter der Klassik vorstellen. Der Experimentierlust des Österreichers folgt das Quartett nur allzu gerne. Gerade dem rhythmisch ungewöhnlichen Menuett verleihen sie beethovensche Züge und lassen im Finale den Bonner angesichts des wilden, energischen Kehraus‘ geradezu erblassen.

Das angesichts solch grandioser Darbietungen leider sehr überschaubare Publikum dankt es mit stehenden Ovationen und Zugabe-Wünschen, die das Minguet Quartett selbstverständlich bereit ist, zu erfüllen.