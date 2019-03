Meppen. Wie lange müssen sich Verkehrsteilnehmer noch vor der Hase-Hubbrücke in Meppen in Geduld üben, wenn diese hochgefahren ist? Unsere Redaktion ist dieser Frage nachgegangen.

Wenn die Hase-Hubbrücke in Meppen hochfährt, um ein Schiff bei Hochwasser in der Hase passieren zu lassen, reagiert so mancher Verkehrsteilnehmer genervt. Bis zu 20 Minuten Zeitverlust können schon mal vorkommen. Doch wie lange ist das Bauwerk noch in Betrieb? Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Meppen, die für den Betrieb der Hubbrücke zuständig sind, teilt auf Nachfrage unserer Redaktion mit, dass der Betrieb wohl noch bis Ende der Woche aufrecht erhalten werde. Die Brücke werde immer ab einem Wasserstand von 1,45 Metern betrieben. Normal sei hier ein Pegel von 1,07 Metern.

Hochwassersituation

Während die Pegel der Hase alle fallen würden, halte die Hochwassersituation in Ems und Dortmund-Ems-Kanal noch einige Tage an. In Rheine werde der Ems-Wasserstand noch bis Montagnacht leicht steigen. Dann sei dort der Hochwasser-Scheitel erreicht. Am Donnerstagabend werde der Hochwasser-Scheitel im Raum Meppen erwartet.

Grund zur Sorge bestehe durch das Hochwasser allerdings noch lange nicht. Solche Pegelstände seien für diese Jahreszeit völlig normal. Trotzdem sei das jetzige März-Hochwasser höher als in den vergangenen Jahren. Dafür seien die Wasserstände der Monate November bis Dezember viel niedriger und im Januar und Februar auch eher niedriger als in den vergangenen Jahren ausgefallen.