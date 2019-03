Meppen. Die Bergmann Maschinenbau GmbH ist für ihr neu entwickeltes Fahrerassistenzsystem „DynControl“ ausgezeichnet worden.

Schauplatz der Preisverleihung war einer Pressemitteilung zufolge das VDBUM-Seminar im sauerländischen Willingen. Es wird vom Verband der Baubranche, Umwelt- und Maschinentechnik e.V., kurz VDBUM, ausgerichtet. Zum siebten Mal wurde in diesem Rahmen nun auch der mit 2500 Euro dotierte VDBUM-Förderpreis vergeben.

Ziel der Verleihung ist es, Innovationen aus der Baubranche öffentlichkeitswirksam zu würdigen und so Anreize für Verbesserungen zu schaffen. Die Auszeichnung wird in den drei Kategorien „Innovationen aus der Praxis“, „Entwicklungen aus der Industrie“ und „Projekte aus Hochschulen und Universitäten“ vergeben und honoriert somit theoretische und praktische Arbeiten gleichermaßen. In diesem Jahr zählte das Teilnehmerfeld insgesamt 26 Beiträge.

Dazu gehörte auch das „DynControl“ des Meppener Dumperherstellers (Muldenkipper) Bergmann, das schließlich in der Kategorie „Entwicklungen aus der Industrie“ das Rennen machte. Geschäftsführer Hans-Hermann Bergmann sieht in der Auszeichnung Anerkennung und Ansporn zugleich: „Der Gewinn des Förderpreises ist eine großartige Bestätigung unserer Innovationsarbeit und zeigt, dass wir als Unternehmen in der Lage sind, für wichtige Impulse in der Branche zu sorgen.“ Mit dem erhaltenen Preisgeld wird die Meppener Vitus Stiftung unterstützt.

Die Initialzündung für das Projekt hatte demnach zuvor der Wunsch eines Kunden gegeben, wonach ein Bergmann-Dumper mit einer Sondermulde für die Ausbringung von Gleisschotter ausgestattet werden sollte. Auf dieser Basis entwickelten die Meppener Konstrukteure letztlich ein vollvernetztes Sonder-Kettenfahrzeug mit großem Abförderbehälter und Gleisfahrwerk.

Das „DynControl“ als intelligente Maschinensteuerung überwacht dabei kontinuierlich alle äußeren Bedingungen, zum Beispiel den Beladezustand und übersetzt diese sofort in konkrete Maßnahmen. So wird das im Gleisbett auszubringende Material sensorgesteuert auf ein vorgegebenes Profil gebracht – eine deutliche Entlastung für den Fahrzeugführer. Unterm Strich wird damit nach Unternehmensangaben das problematische Spannungsfeld zwischen Prozesseffizienz, Arbeitssicherheit und Bedienbarkeit gelöst.

Eine Ausweitung auf die anderen Fahrzeugserien des Herstellers steht bereits bevor: Derzeit wird ein intelligentes Sonderfahrzeug für den Kanalbau im Prototypenstatus getestet und auf der Weltleitmesse bauma im April 2019 vorgestellt.