Meppen. Seit vier Jahren tourt der Bremer Singer-Songwriter Christian Falk durch Deutschland. Am Mittwochabend hat er sein erstes Gastspiel in Meppen gegeben und dabei seine Zuhörer im Café Koppelschleuse mit spannender Musik und poetischen Texten überzeugt.

Gemeinsam mit Friedemann Eich, der Falk mit dem Cello und am Keyboard begleitete, sprach der 31-jährige Barde musikalisch auch unbequeme Themen an, sang über verpasste Träume, (bisher) nicht erreichte Ziel und über seine inneren Kämpfe mit sich selbst. Im Gepäck hatte Falk, der inzwischen von seiner Musik lebt, sein aktuelles Album „Jetzt“, aus dem er in Meppen die meisten Titel live präsentierte.

Das Konzert im Café Koppelschleuse wurde vom enthusiastischen Gesang des Musikers geprägt. Aber auch Falks Spiel auf der akustischen Gitarre konnte sich hören lassen, mal soft, dann aggressiv dynamisch. Toll klangen die Songs besonders dann, wenn sie vom virtuosen Cellospiel seines langjährigen Tourkollegen Friedmann Eich umgarnt wurden.

Sinnkrise beendet

Wenn sich Eich an sein Keyboard setzte, wählte er oft authentische Akustiksamples wie Xylofon oder Kontrabass. Falk sinnierte in seinen Liedern über Erinnerungen und Vergänglichkeit, etwa beim Song „Orangenbaum“, über die Liebe bei „Dein Geruch bleibt“, oder erzählte von „Amélie“, die in einem „Goldenen Käfig“ gefangen ist. Aber es wurde auch immer wieder mal lustig, etwa beim Song „über meinen nicht vorhandenden Balkon“. Falk hielt dabei erfrischend lustigen Kontakt zu seinem Publikum, dem er verriet, dass er seine altersbedingte Sinnkrise gelöst habe, indem er Musiker wurde, und das inzwischen als Vollprofi.

In den Stuhlkreis

Einerseits kann man den Musiker aus Bremen durchaus als „ typischen Singer-Songwriter“ bezeichnen, er unterscheidet sich allerdings durch die extravakante Klanguntermalung und den recht komplizierten Tiefgang seiner philosophischen Songtexte, „von denen ich oft nicht mehr weiß, wie die nochmal entstanden sind“, scherzte er in Meppen. Dann forderte er das Auditorium augenzwinkernd auf, „wir können ja nachher darüber einen Stuhlkreis bilden“.

Aber seine in Songformat gegossenen philosophischen Selbstgespräche kamen im Café Koppelschleuse gut an. Sehr atmosphärisch im zweiten Set dann die Lieder „Die Freiheit der Kunst“, und „Farbe“, bei denen zur anrührenden Poesie ein passender Soundteppich gewoben wurde. Viel Applaus gab es vom Publikum nach 90 Minuten spannender musikalischer und poetischer Kost für das Ohr. Dafür bedankten sich Falk und Eich natürlich noch mit zwei Zugaben.