Meppen. Erneut kann die Stadt Meppen einen neuen Höchststand ihrer Einwohnerzahl verzeichnen: Am 31. Dezember 2018 waren 35.935 Menschen mit ihrem Hauptwohnsitz in der Kreisstadt gemeldet.

Laut einer Pressemitteilung der Stadt, ist es das siebte Jahr in Folge, dass die Einwohnerzahl steigt, jüngst um 44 Einwohner zum Vorjahr. Der Anteil der männlich und weiblichen Einwohner hält sich nach wie vor fast die Waage: Die Männer sind den Frauen mit 17.937 zu 17.998 ganz knapp unterlegen.



Die Anzahl der Nebenwohnsitze ist im Vergleich zum Vorjahr lediglich um acht gestiegen, auf nunmehr 639. zudem kamen in vergangenen Jahr 329 Kinder, die auch in Meppen gemeldet sind, zur Welt; 378 Meppener verstarben. Wie auch in den Vorjahren bestätigt die Statistik der Stadt Meppen, dass sie jung geblieben ist: Bei den Zuzügen sind die Altersgruppen der 16- bis 25-Jährigen mit 22,6 Prozent und der 26- bis 35-Jährigen mit 31,3 Prozent überdurchschnittlich stark vertreten. Abzüglich der Wegzüge verbleibt ein Gewinn aus Zuzügen von 93 Einwohnern.

„Meppen wächst weiter, das gilt sowohl für die Geburten als auch für die Zuzüge“, freut sich Bürgermeister Helmut Knurbein. „Unsere Investitionen, beispielsweise in unsere Betreuungs- und Bildungslandschaft, in die Infrastruktur, in unser Kultur- und Freizeitangebot wird geschätzt und zahlt sich aus." Diesen Kurs werde die Stadt fortsetzen. "Wir freuen uns über ein stetig wachsendes Meppen“, sagt das Stadtoberhaupt.