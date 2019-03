Meppen. In den kommenden Jahren werden wieder mehr Kinder in Meppen Kindertagesstätten und Grundschulen besuchen. Ursache sind die steigenden Geburtenzahlen. In der Konsequenz heißt das aber auch, dass keine Grundschule im Bestand gefährdet ist - im Gegenteil.

In der Sitzung des Schulausschusses stellte Dezernent Matthias Wahmes die Zahlen vor. Momentan besuchen 1285 Mädchen und Jungen die Meppener Grundschulen. Anhand der Geburtenzahlen lässt sich ablesen, dass es im Schuljahr 2024/25 bereits 1368 Grundschüler sein werden.

Wie wir bereits berichteten, soll gerade die Marienschule mit jetzt schon 359 Kindern (alle Klassen bereits vierzügig) entlastet werden. Vorgesehen ist ein neuer zweizügiger Schulstandort an der Versener Straße direkt neben dem neuen Stadion des SV Union Meppen. Ein neuer Klassenraum soll aber auch an der Astrid-Lindgren-Grundschule in Rühle errichtet werden.

Mehr Oberschüler

Der positive Trend bei den Schülerzahlen wird dann mit vierjähriger Verzögerung auch bei den weiterführenden Schulen ankommen. Dabei sind die drei Oberschulen schon jetzt gut ausgelastet. So wechselten im Sommer 2018 nach der vierten Klasse 55,9 Prozent der Meppener Schüler von den Grundschule zu den drei Oberschulen. Zum Vergleich: Im Sommer 2012 lag die Zahl nur bei 49,3 Prozent. Aktuell besuchen 675 Mädchen und Jungen die Johannesschule, 413 die Kardinal-von-Galen-Schule und 408 die Anne-Frank-Schule.

Zu den beiden Meppener Gymnasien wechselten hingegen nur 41 Prozent. Im Jahr 2012 waren es noch 47,3 Prozent. 0,9 Prozent der Kinder gehen seit dem Sommer zur integrierten Gesamtschule nach Lingen und 2,3 Prozent zur Pestalozzischule. Im Vorjahr durfte aufgrund der Entscheidung der damaligen Landesregierung kein Kind mehr zur Förderschule wechseln. Die Anzahl der Schüler am Windthorst-Gymnasium beläuft sich auf 1011 Kinder und Jugendliche, und 1079 sind es am Gymnasium Marianum.

Neue Kita-Gruppen

Weiter investieren will die Stadt Meppen auch in den Ausbau der Kindertagesstätten. Wie Amtsleiter Christian Golkowski sagte, betreibt das Vitus-Werk bereits seit 2011 einen heilpädagogischen Kindergarten an der Landwehr. Zwei heilpädagogische Gruppen werden im Mai zur neuen Kita am Binsenweg umziehen. Damit ergeben sich neue räumliche Möglichkeiten an der Landwehr. In der Folge kann das bisherige reine Krippenangebot um eine zusätzliche integrative Kita-Gruppe für drei- bis sechsjährige Kinder erweitert werden. Diese soll zum August 2019 starten. Der Umbau und die Einrichtungsgegenstände kosten 162.000 Euro, davon übernimmt die Stadt mit 130.000 Euro den Löwenanteil, und der Landkreis Emsland gibt 32.000 Euro.

Einen großzügigen Anbau für 454.100 Euro erhält die Kindertagesstätte St. Josef. Die katholische Kirchengemeinde St. Paulus will eine weitere Krippengruppe unterbringen. Im Anbau werden ein Gruppen-, ein Ruhe- , ein Sanitär- sowie ein Abstellraum beherbergt. Die Kosten teilen sich die Stadt Meppen (229.100 Euro), das Land Niedersachsen (180.000 Euro) sowie der Landkreis Emsland (45.000 Euro).