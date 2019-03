Lähden. Klönnachmittag auf der Waldbühne Ahmsen mit Erinnerungen, Dönkes und Anekdoten.

Ehemalige und aktive Bühnenmitglieder der frühen Bühnenjahre ab 1949 hatte der Werbeausschuss der Waldbühne Ahmsen eingeladen. Während draußen Schnee, Regen und Wind den Wald so ungemütlich wie nur möglich machten, trafen sich im Spielerheim rund 50 Senioren zu einem gemütlichen Beisammensein mit Kaffee und Kuchen.

Viele waren der Einladung gerne gefolgt und freuten sich, das ein oder andere Gesicht von damals wiederzusehen. Fotoalben wurden mit Freude in Augenschein genommen und erinnerten an alte Zeiten. So konnten viele der historischen Bilder mit Namen versehen werden und regten zum Austausch über die gemeinsamen Erlebnisse an. Höchst interessante Geschichten kamen zutage - vom jüngsten Spieler des ersten Stückes, über Charaktere von Spielleitern, Darstellern und Lehrern, über das Aussuchen der Spielstätte, über fast verpasste Auftritte, über Professionalität und Einfachheit, über Fahrdienste und geliehene Motorräder, über vergessenen Text und hochgeachtete Vorbilder, über Kulissenbau ohne vorhandene Werkzeuge, über das Abschminken mit Wasser aus der Pumpe, über die Freistellung vom Wehrdienst und bereitgestellte Generatoren, über eine braune Aktentasche, über Arbeitseinsätze und grenzenloses Engagement und ganz besonders über Tiere auf und hinter der Bühne und ihre Tücken. Da wurde so viel erzählt, dass es schon fast schwierig wurde, ein Ende zu finden. Schlussendlich waren sich alle einig – das sollte wiederholt werden.

Für die Mitglieder des Werbeausschusses war es ein Tag mit herrlichen Begegnungen und unendlichen vielen Eindrücken, die nun aufs Papier gebracht werden sollen. Fürs Archiv und eine Jubiläumschronik möchte man diese Geschichten, Anekdoten und Dönkes verschriftlichen und auch für die jüngere Generation erhalten.

Bevor im Jahr 2023 das 75-jährige Jubiläum ansteht, probt das aktuelle Ensemble zurzeit für „Heidi-Das Musical“ (Premiere am 16. Juni) und „Anatevka“ (Premiere am 25. Mai), die beiden Stücke, die im diesjährigen 71. Spielsommer auf dem Spielplan stehen. Alle aktuellen Termine und weitere Informationen unter www.waldbuehne-ahmsen.de.