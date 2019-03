Das Arbeitsgericht in Lingen kam zu dem Entschluss, dass der Betriebsratsvorsitzende der Meppener Spedition Boll wieder in seiner alten Tätigkeit im Vertrieb beschäftigt werden muss Foto: David Hartmann

Meppen. Mit dem Fall des versetzten Betriebsrates bei der Meppener Spedition Boll hat sich am Mittwoch das Arbeitsgericht in Lingen befasst. Es kam zu dem Entschluss, dass der Mitarbeiter wieder in seiner alten Tätigkeit im Vertrieb beschäftigt werden muss, da der Betriebsrat die Zustimmung zum Wechsel in eine andere Position verweigert hatte.