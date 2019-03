Meppen. Es soll eine ganz besondere Zeitung werden, die morgen in den Haushalten, Supermärkten und Kiosken landet. In allen Ausgaben der Neuen Osnabrücker Zeitung, so auch in den drei emsländischen Lokalausgaben, werden alle Fotos mit von Kindern gemalten Bildern ersetzt.

Dabei soll es keine Ausnahme geben. Ob Porträtbilder, Landschaften, Tiere oder sonstige alltägliche Gegenstände – alles wird von Kinderhand gezeichnet. Bis zum 25. Februar konnten sich interessierte Kinder oder Schulklassen anmelden, um am heutigen Donnerstag dabei zu sein und morgen ein selbst gemaltes Bild in der Zeitung zu sehen. Die Resonanz war groß, nicht zuletzt wegen eines möglichen Gewinns: Wir verlosen unter allen, die ein Bild einreichen, drei Kinogutscheine im Wert von jeweils 20 Euro, und unter allen teilnehmenden Schulklassen drei Mal 100 Euro für die Klassenkasse.



In zwei Schichten arbeiten die Kinder an den Freitagsausgaben. Schon deutlich vor 14 Uhr ist die "Frühschicht" in der Redaktion der Meppener Tagespost angekommen und war gespannt auf die Aufgabe. Nach einer kurzen Begrüßung durch die stellvertretende Redaktionsleiterin Carola Alge legte sich die anfängliche Zurückhaltung bei den Kindern schnell. Besonders der jüngste Vertreter Theo Corduan zeigte sich mutig. Der Sechsjährige sagte nach wenigen Minuten zu seiner Mutter: "Mama, du kannst nach Hause gehen." Dem kreativen Fluss standen somit nur noch die Süßigkeiten im Weg. Trotz der Leckereien war der Zeitungsbote Willem schnell gezeichnet.



Auch die anderen Kinder waren fleißig. Ob Feuerwehr, Blumenwiese oder Porträts – kein Motiv war zu schwer für die Sechs- bis Zehnjährigen der Meppener "Frühschicht". Allerdings wunderten sich Nelly Filikidi (zehn Jahre alt) und Jannes Pöttker (zehn) über die Frisuren ihrer Motive: den Bildern der Redaktionsleiter Hermann-Josef Mammes und Carola Alge.



Auch in Lingen verwandelt sich der große Besprechungsraum in der Redaktion der Lingener Tagespost in ein Atelier für kleine Künstler. Die beiden NOZ-Auszubildenden Jasmin Wellmeyer und Kira Klingenberg haben den Raum vorbereitet, damit sich die Kinder bei der Malaktion für unsere Zeitung auch wohl fühlen. Buntstifte und Vorlagen liegen ebenso bereit, wie Kekse und Getränke, so dass es direkt losgehen kann.

Konzentriert starten die beiden achtjährigen Rieke Merschel und Marike Scheffer aus Wietmarschen sowie der zehnjährige Hannes Landwehr aus Handrup mit dem Malen. Rieke hat ihr Bild als erstes fertig. „Das war gar nicht schwierig und hat viel Spaß gemacht“, sagt das Mädchen, als es zufrieden Originalfoto und ihr eigenes Bild präsentiert. Die Bilder der drei Kinder werden am Freitag die „Kultur Regional“-Seiten in der Lingener Tagespost schmücken.



In den Redaktionsräumen der Ems-Zeitung in Papenburg waren insgesamt 13 Kinder zu Gast. Konzentriert und gewissenhaft machten sie sich an die Bilder – kein Detail sollte ausgelassen werden.



„Die kleinen Teile vor dem Haus sind am schwierigsten zu malen“, sagte Mia Krallmann, die das Grüne Zentrum Aschendorf zu Papier brachte. Ihre Klassenkameradin aus der 3. Klasse der Ludgerusschule Rhede, Lydia Rave, erklärte, dass sie durch ihre Lehrerin Frau Thomann auf die Aktion der NOZ aufmerksam gemacht wurden. „Wir haben bei ihr im Unterricht schon trainiert und Bilder aus der Zeitung ausgeschnitten und abgezeichnet“, erzählte sie.





Der Artikel zur Malaktion wird im Laufe des Nachmittags aktualisiert mit Bildern aus den anderen emsländischen Redaktionen in Lingen und Papenburg.