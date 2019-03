Meppen. Das kommende März-Wochenende steht ganz im Zeichen der Kultur. Ein Blueskonzert, ein Klavierabend und ein Klassiktheater, sowie ein Schauspiel der Hamburger Kammerspiele stehen auf dem Fahrplan für das Wochenende.

Das kommende Wochenende startet mit einem Klassikkonzert im Theater Meppen. Ab 20 Uhr gastiert am Freitagabend das 1988 gegründete Minguet Orchester, dass mit leidenschaftlichen und intelligenten Interpretationen für begeisternde Hörerfahrungen sorgt. Das Ensemble konzentriert sich auf die klassisch-romantische Literatur und die Musik der Moderne gleichermaßen und engagiert sich durch zahlreiche Uraufführungen für Kompositionen des 21. Jahrhunderts. Begegnungen mit bedeutenden Komponisten unserer Zeit inspirieren die vier Musiker zu immer neuen Programmideen. Mit der aktuellen CD-Gesamteinspielung der Streichquartettliteratur von Felix Mendelssohn-Bartholdy, Josef Suk und Heinrich von Herzogenberg präsentiert das Minguet Quartett seine große Klangkultur und eröffnet dem Publikum die Entdeckung eindrucksvoller Musik der Romantik. Karten sind für 28 Euro, bzw. 24 Euro bei der Theatergemeinde Meppen, der Tourist Information und allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen der Theatergemeinde erhältlich.

Zwischen Moskau und New York

Ebenfalls am Freitagabend lädt die Musikerin Maria Biesold zu einem Klavierabend in den Alten Güterbahnhof in Meppen ein. Unter dem Motto „Moskau-New York“ trägt die Pianistin Werke von Sergej Rachmaninoff, Sergej Prokofjew und George Gershwins "Rhapsody In Blue" vor. Start des Klavierkonzertes ist um 20 Uhr.

Travels & Trunks

Die Band Travels & Trunks aus Dortmund spielen am Samstagabend im Kulturschiff Blaue Donau in Haren. Im September veröffentlichte die Band ihre Debutalbum "I Get Along". Musikalisch lassen sich Travels & Trunks nicht einem Genre zuordnen. Sie bewegen sich irgendwo zwischen den Stühlen von Country, Heartland Rock, Blues und frühem Punk. Als zweites spielt an dem Abend Wood & Valley aus Osnabrück. Der vermeintliche "Singer-Songwriter" verbindet schnörkellos Folk mit akustischer Musik und bleibt dabei seinen Wurzeln im alternativen Bereich treu. Lagerfeuer, Gitarre und eine raue Stimme - aber garantiert Nichts zum einschlafen. Einlass ist um 20 Uhr, der Beginn um 20.30 Uhr.

„Die Analphabetin, die rechnen konnte“

Am Sonntag sind die Hamburger Kammerspiele zu Gast in Meppen. Ab 19 Uhr wird das Schauspiel „Die Analphabetin, die rechnen konnte“ im Meppener Theater präsentiert. Das Schauspiel nach Jonas Jonasson erzählt die Geschichte der jungen Afrikanerin Nombeko und wie diese die Welt rettet. Oder zumindest Schweden. Oder zumindest einen Teil von Schweden. Dazu braucht es eine emigrierte Schwarzafrikanerin, schwedische Zwillingsbrüder namens Holger mit sehr unterschiedlichem Intelligenzquotienten und eine Frau, die eigentlich auf alles zornig ist, was in Schweden nicht links von linksradikal ist - und eine Atombombe. Mit viel Tempo und Humor wird die Geschichte der Südafrikanerin Nombeko erzählt, die eben sehr gut rechnen kann und daher zur unfreiwilligen Leiterin eines Atomwaffenstützpunktes wird. Dabei möchte Nombeko die ganze Zeit nur eines: die Bombe loswerden.

Blues im Heimathaus

Für einen gelungenen Abschluss des Wochenendes möchte der Musiker Bernard Allison sorgen. Der Sohn der Blues-Legende Luther Allison gastiert ab 20 Uhr im Heimathaus Twist und möchte für ein unvergessliches Blueskonzert sorgen. Allison, der sich selbst das Gitarrenspiel beibrachte, stieg mit 13 Jahren in die Combo seines Vaters ein und wurde nachhaltig von Koryphäen wie Johnny Winter und Stevie Ray Vaughn geprägt.