Neue Änderungsschneiderei in Meppen MEC öffnen

Azad Alyounees ist Inhaber einer neuen Änderungsschneiderei in Meppen. Foto: Emily Megger

Meppen. Azad Alyounees hat am 1. März eine neue Änderungsschneiderei in Meppen eröffnet. Die Räume an der Lingener Straße 1 übernahm Alyounees von dem vorherigen Inhaber, ebenfalls ein Schneider. Jedoch wurden einige Renovierungen und Veränderungen vorgenommen.