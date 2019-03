Meppen. Trotz einem weiterhin schwierigen Marktumfeld mit niedrigen Zinsen blicken die neun Volksbanken und Raiffeisenbanken im Emsland auf eine "positive Entwicklung" in 2018 zurück. Ein Wachstumstreiber war und ist weiterhin die steigende Nachfrage der Kunden nach Krediten.

Im Rahmen einer Pressekonferenz am Mittwoch in Meppen unterfütterte Vorstand Bernhard Hallermann dies mit Fakten. "Unsere Bilanzsumme ist noch einmal zum Vorjahr um 3,5 Prozent auf 5,37 Milliarden Euro angewachsen." Damit stellten die Volks- und Raiffeisenbanken erneut unter Beweis, dass sie ein ganz wichtiger Faktor für die Wirtschaft im Landkreis sind. So wuchs das Kreditvolumen sogar um 4,1 Prozent zum Vorjahr auf knapp vier Milliarden Euro an. "Wir sind ein verlässlicher Partner auch in schwierigen Zeiten." Eine solche Phase durchlebten gerade die Schweinezüchter.

Dabei sei es keinesfalls der Regelfall, dass die Forderungen der Bank an die Kunden höher sind, als die Einlagen der Kunden bei der Bank. Doch gerade dieser Umstand helfe den Banken in Niedrigzinszeiten. Die Einlagen der Kunden stiegen noch einmal um 4,4 Prozent auf 3,41 Milliarden Euro.





Unterm Strich bilanzierte Hallermann im Namen der Emsländischen Volksbank, Hümmlinger Volksbank, Raiffeisenbank Emsland-Mitte, Raiffeisenbank Lorup, Volksbank Emstal, Volksbank Haselünne, Volksbank Lingen, Volksbank Nordhümmling sowie Volksbank Süd-Emsland: "Wir blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück." Der Meppener Bankvorstand Frank Thiel ergänzte: "Das Geschäftswelt Bauen und Wohnen ist der Treiber beim Kreditgeschäft." Das gelte für den Häuslebauer ebenso wie für den Firmenbesitzer. Aber auch die Landwirtschaft setze immer noch Impulse. "Wider Erwarten" würde auch in erneuerbare Energien investiert. Dies kann die große Photovoltaikanlage auf dem Stall sein aber auch der Windpark. Dabei seien Volksbanken und Raiffeisenbanken auch selbst wie beim Bürgerwindpark in Lorup mit 19 Rotoren und einem Investitionsvolumen von 147 Millionen Euro aktiv.

Immer mehr Betongold

Weiter gebe es immer mehr Financiers, die "in Betongold" investieren und "ganze Häuserblöcke kaufen". Aber der Trend zum Einfamilienhaus sei im Emsland ungebrochen: Dabei will "der Emsländer früher in die eigenen vier Wände" als junge Menschen in anderen Regionen. Jürgen Hölscher aus Lingen sagte: "Immer mehr Ältere verkaufen zudem ihr altes Haus und ziehen in eine Eigentumswohnung um."

Laut Frank Thiel suchen alle neun Banken "qualifiziertes Fachpersonal und Auszubildende." Überhaupt wachse der Personalstand an. Auf der andere Seite seien die Volks- und Raiffeisenbanken im Emsland mit 68 Filialen, (davon 65 Personen besetzte) in der Fläche stark vertreten. Allerdings mussten kleine Filialen mit einigen wenigen Öffnungsstunden wie Wettrup und Andervenne schließen. Im Mai will die Emsländische Volksbank ihre Filiale in Nödike schließen.

Große Förderkulisse

Vorstand Andreas Knief stellte die diversen digitalen Angebote vor. Das umfangreiche Portfolio sei vor Hackerangriffen sicher. "Ich selbst tätige inzwischen alle Überweisungen mit meinem Handy", sagte Knief. Laut Bankvorstand Jürgen Hölscher engagieren sich die neun Banken im Emsland "im hohen Maß" für die Gesellschaft. Über 500.000 Euro würden in diverse Projekte fließen. Als Beispiele nannte er Fenster für die denkmalgeschützte Kirche in Sustrum sowie das Welt-Kindertheaterfest in Lingen.