Das war der Grund für die Störung an der Hase-Hubbrücke in Meppen CC-Editor öffnen

Foto: Harry de Winter

Meppen. Am Dienstagabend hat ein Defekt an der Hase-Hubbrücke in Meppen den Verkehr durch die Stadt stark beeinträchtigt. Über eine Stunde war das Bauwerk nicht passierbar.