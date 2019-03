Meppen Der Meppener Diakon Jürgen Scholz wechselt zum 1. April auf Wunsch des Bistums Osnabrück nach Rhauderfehn.

In der Pfarreiengemeinschaft St. Bonifatius Rhauderfehn und St. Bernhard, Westoverledingen-Flachsmeer, wird er eine hauptamtliche Stelle als Diakon antreten. In Meppen war er bisher ehrenamtlich in den Pfarrgemeinden St. Maria zum Frieden, St. Vinzentius Fullen-Versen und St. Franz Xaver Rühle tätig gewesen.

Vor allem in der Jugend- und Messdienerarbeit habe der 48-Jährige „segensreich gewirkt“, schreiben Pater Benny und die Vertreter der drei Pfarrgemeinderäte in einer Einladung zu einem Abschiedsgottesdienst. Er findet am 23. März um 18.30 Uhr in der die St.-Vinzentius- Kirche Fullen statt und soll bei einer anschließenden Begegnung im Gemeindehaus Gelegenheit bieten, sich von Jürgen Scholz zu verabschieden.

Scholz war am 28. April 2012 zum Diakon geweiht worden und hatte seitdem zahlreiche Aufgaben in der Kirche übernommen – stets ehrenamtlich. Hauptberuflich arbeitete er seit 23 Jahren als Heilerziehungspfleger beim Vitus-Werk Meppen.

Scholz hatte nach der Schule zunächst eine kaufmännische Ausbildung absolviert und sich dann nach dem Zivildienst für eine Umschulung und den Einstieg in die Arbeit mit Menschen mit Behinderung entschieden.

Schon zu dieser Zeit war Jürgen Scholz vielfach ehrenamtlich tätig und engagierte sich zum Beispiel als Vorsitzender des Pfarrgemeinderates. Auch ist der Mitgründer des Naturschutzvereins Land Unter e.V. und bis heute dessen Kassenwart.

Dieses Amt will der Seelsorger trotz seines Umzuges nach Ostfriesland ebenso weiterführen wie seine Arbeit als geistlicher Beirat des Sozialdienstes Katholischer Männer (SKM) Meppen.