Waldkindergarten Meppen bringt Kindern Natur näher

Meppen. Zurück zur Natur. Diesen pädagogischen Ansatz verfolgt der Waldkindergarten. Tatsächlich geht immer mehr Kindern der Bezug zu Fauna und Flora verloren. Insofern ist die Entscheidung der Stadt Meppen nur folgerichtig.

Der Waldkindergarten startet im Sommer 2020 mit 15 Mädchen und Jungen. Die Einrichtung dürfte schnell großen Zuspruch finden. Der direkte Kontakt der Kinder mit Wald und Flur hat in den vergangenen Jahrzehnten leider stark abgenommen. Während dieser für deren Eltern in deren Kindheit noch üblich und alternativlos war, ist dies heute längst keine Selbstverständlichkeit mehr.

Die Spielkonsole hat längst auch in den Kinderzimmern der Drei- bis Sechsjährigen Einzug gehalten. Warum soll mein Kind draußen bei Wind und Wetter spielen, wenn es doch in der behaglichen Wohnung mit Chipstüte und Cola gut beaufsichtigt bleiben kann? Immer mehr Mädchen und Jungen fehlt der Bezug zur Natur. Warum sollen sie die Umwelt später schützen, wenn sie Rotkehlchen, Eichhörnchen, Beeren, Laubbäume und Bäche nur noch aus dem Fernsehen kennen.

Der Meppener Waldkindergarten kann Kindern den natürlichen Umgang mit der Natur zurückgeben. Hier können sie selbst in der realen Welt spielen, entdecken, klettern, experimentieren und lernen. Dabei bietet er sogar noch den Vorteil, dass in dieser pädagogischen Einrichtung zwei Erzieher nur 15 Kinder betreuen müssen, während es in Regelgruppen in anderen Kitas 25 Kinder sind.