Meppen. Die Stadt Meppen betritt neue Wege oder besser gesagt Waldpfade. Im Sommer 2020 soll der erste Waldkindergarten im mittleren Emsland eröffnet werden. Das Vorhaben soll mit 15 Mädchen und Jungen im Alter von drei bis sechs Jahren starten.

Dezernent Matthias Wahmes stellte das "ganz neue Projekt" im Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten vor. Er sei anfangs durchaus skeptisch gewesen, da die "Kinder das ganze Jahr über bei Wind und Wetter draußen im Wald sind". Ziel sei es, dass die Kinder "ihren natürlichen Bewegungsdrang ausleben können und die Natur mit allen Sinnen erfahren und als Lebensgrundlage begreifen lernen. Die Vormittagsgruppe wird wöchentlich für 20 Stunden betreut.

Die Stadt habe anfangs überlegt, an welche Kita sie eine solche Gruppe mit 15 Kinder und zwei Erziehern "andocken kann". Er sei froh, dass der Waldorfverein die Trägerschaft übernehmen will. Der Verein betreibt seit vielen Jahren die Waldorfkindertagesstätte Michael in Meppen.

Die Stadt habe bereits einen geeigneten Wald, der unterschiedliche Nadel- und Laubbäume besitzt, gefunden. Der Waldkindergarten wird die große Waldfläche "Am Hasenkamp" in der Nähe des Wasserwerkes in der Neustadt nutzen. Direkt am Waldrand wird ein "beheizbarer Bauwagen oder eine Schutzhütte" sowie ein Unterstand aufgestellt. Zudem gibt es eine Komposttoilette. "Für außergewöhnliche Wetterlagen wie Gewitter und Sturm müssen einen Ausweichraum vorhalten", sagte Wahmes. Es werde eine "Lösung" geben. Nach Ansicht des Dezernenten wird mit dem Waldkindergarten, dass bereits vielfältige "Meppener Kita-Angebot noch einmal bereichert".



Erzieher Martin Haferkamp arbeitet seit zehn Jahren im Waldkindergarten "Sternenmoos" in Petersfehn bei Bad Zwischenahn. Nach seinen Angaben gibt es bereits "über 1800 Waldkindergärten in Deutschland".



Anhand einer Diaschau präsentierte er seine Kita, die ebenfalls am Waldrand liegt. In einem beheizten Bauwagen treffen sich die Mädchen und Jungen zuerst zum "Morgenkreis". Davor befindet sich eine kleine Holzveranda in geschlossener Bauweise, wo die Kinder ihre Jacken und Rucksäcke aufhängen können. Im Bauwagen kann gemalt oder gebastelt werden. "Aber alles ist sehr klein", so Haferkamp. Zum Anlage gehört ferner er eine Sandkiste, ein Gemüsegarten eine Feuerstelle, ein Steinofen sowie als "halboffene Konstruktion eine Werkstatt".

Die Kinder säen Salat selbst an, wässern diesen, ernten ihn und essen ihn auch. Eine kleine Brücke führt in den Wald. Es geht immer gemeinsam in den Wald. "Mir ist in zehn Jahren noch kein Kind verloren gegangen", sagt Haferkamp. Die Mädchen und Jungen respektieren die natürlichen Grenzen. Der Wald selber sei "ein großes Geschenk, das die Kinder beseelt". Schäfer, Imker aber auch Ornithologen bereicherten das tägliche naturnahe Angebot.



Alle Stadtratsfraktionen begrüßten das neue Angebot. FDP-Ratsherr Tobias Kemper fragte nach möglichen Zwischenfällen in anderen Waldkindergärten in Deutschland mit dem Wolf. Haferkamp sind keine bekannt. "Ich sensibilisiere die Kinder aber für freilaufende Hinde." So sollten die Kinder nicht laut schreien oder wegrennen.